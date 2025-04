Prinz Harry in Angst: Der Royal fühlt sich von Al-Qaida bedroht und verlangt Polizeischutz

Prinz Harry (40) hat das britische Innenministerium verklagt. © JUSTIN TALLIS / AFP

Harry hat Angst um seine Sicherheit und erhebt einmal mehr schwere Vorwürfe.

Seit Dienstag wird der Rechtsstreit des Prinzen mit dem britischen Innenministerium um angemessenen Personenschutz verhandelt. Zum Prozessauftakt erschien der Wahlamerikaner persönlich vor dem High Court in London. Auch die Zeitung Daily Mail berichtet.

In einer Stellungnahme erklärte Harrys Anwältin Shaheed Fatima seine Sicht der Dinge. Die Terror-Organisation Al-Qaida habe zum Mord an ihrem Mandanten aufgerufen und erklärt, dass sein Tod der "muslimischen Gemeinschaft gefallen" würde, führte die Anwältin aus.

Außerdem hieß es, dass Harry und Meghan "gezwungen" waren, "von ihren Rollen als hauptberufliche Mitglieder des Königshauses zurückzutreten". Denn die Institution habe sie nicht ausreichend geschützt, hieß es in der Stellungnahme.

Brisant: In seiner 2023 veröffentlichten Skandal-Biografie "Reserve" (im Englischen: "Spare") gab Harry mit seinen militärischen Erfolgen als Kampfhubschrauberpilot in Afghanistan an. 25 Taliban-Kämpfer hätte er getötet und verglich die Toten mit "Schachfiguren", die er vom "Brett genommen" habe.

Britische Militärs zeigten sich daraufhin empört, fürchteten um die Sicherheit ihrer Soldaten. Derweil kündigten islamistische Terroristen Konsequenzen an.