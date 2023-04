25.04.2023 19:30 Prinz Harry bekommt beim Basketball einen Korb von seiner Frau

Prinz Harry und Herzogin Meghan sahen sich ein Basketballspiel in Los Angeles an. In der Kuss-Kamera sieht man, wie Meghan einen Schmatzer abwehrte.

Von Chris Pechmann

Los Angeles - Auszeit! Seit kurzem steht fest, dass Prinz Harry (38) ohne Begleitung zur Krönung seines alten Herren Charles (74) reisen wird. Doch nicht nur am 6. Mai nimmt seine angetraute Meghan (41) Abstand von dem britischen Thronfolger, schon jetzt ließ die Herzogin ihren liebebedürftigen Royal bei einem Sportevent mehr oder weniger im Regen stehen ... Prinz Harry (38, o.M.) musste mit der Zurückweisung seine Frau Meghan (41, o.r.) beim Basketballspiel in Los Angeles zurechtkommen. © IMAGO/ZUMA Wire Die beiden sahen sich zusammen mit Mitarbeitern ihrer Firma Archewell am gestrigen Montagabend ein Basketballspiel der LA Lakers gegen die Memphis Grizzlies (117:111) an - selbstverständlich von der VIP-Loge aus. Dabei kam es zum Schmatzer-Eklat: Auf einem Video, dass die Sport-Veranstalter auf Twitter zur Verfügung stellten, ist zu sehen, wie Meghan einen verlangten Kuss ihres Angebeteten abweist. Dabei zeigt die "Kiss-Cam", bei der Personen aus dem Publikum mehr oder weniger direkt zu engem Körperkontakt aufgefordert werden, die prominenten Briten in Großaufnahme. Prinz Harry Prinz Harry lässt wichtige Frist verstreichen: Kommt er zum Krönungsjubiläum? Der scheinbar gehorsame Harry scheiterte jedoch an der Standfestigkeit seiner Frau, die nicht tat wie ihr geheißen wurde. Während sich der Prinz zu seiner Herzensdame herüber lehnte, wies die ihn hingegen nur lachend und bestimmend zur Seite. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass der 38-Jährige seiner Partnerin die Zurückweisung übel nimmt. Vielleicht ist Meghan einfach keine Freundin von skurrilen Sport-Traditionen.

Titelfoto: IMAGO/ZUMA Wire