Harry und Meghan sammeln bei einer Stunde Arbeit pro Woche fast 12 Millionen Euro Spenden

In ihr Herzensprojekt, die Archewell Foundation, investierten Meghan (41, l.) und Harry (38) 2021 nur eine Stunde Arbeit. Den Rest erledigten Angestellte wohl für sie. © ANGELA WEISS / AFP

Die Archewell Foundation glaube, "dass Mitgefühl die bestimmende kulturelle Kraft des 21. Jahrhunderts ist" und unterstütze durch ihre Arbeit "eine wachsende Gemeinschaft von Partnerorganisationen, die den systematischen kulturellen Wandel vorantreiben", hieß es in Steuerunterlagen und auf der offiziellen Homepage der Organisation.

Wie die amerikanische Zeitung New York Post berichtete, gehe es außerdem darum, "Gemeinschaften global, online und offline" in Mitgefühl zu vereinen. Genauer fasst sich die gemeinnützige Organisation nicht in dem, was sie tut. Im Prinzip sammelt sie Spenden, um diese wiederum zu spenden.

Im Januar veröffentlichte die Archewell Foundation wohl einen Wirkungsbericht, in dem erklärt wurde, dass weltweit etwa 12,66 Millionen Corona-Impfstoff-Dosen durch die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation finanziert wurden.

Auch die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen und Spenden an Stiftungen, die ukrainischen und afghanischen Flüchtlingen zugutekamen, sollen darin erwähnt worden sein. 13 Millionen US-Dollar (rund 12 Millionen Euro) kamen 2021 wohl zusammen, doch der Großteil davon - ganze 10 Millionen US-Dollar (etwa 9,2 Millionen Euro) - stamme von einem einzigen großzügigen privaten Spender.