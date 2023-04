Prinz Harry lässt wichtige Frist verstreichen: Kommt er zum Krönungsjubiläum?

Los Angeles (USA) - Die Krönungszeremonie rückt immer näher, doch Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) halten sich noch immer bedeckt. Offenbar haben sich die Sussexes so lange nicht zurückgemeldet, dass womöglich gar keine Chance mehr auf die Teilnahme an dem royalen Super-Event möglich ist.

So sollen nur arbeitende Royals den berühmten Balkon des Buckingham Palace betreten dürfen - wozu Harry und Meghan nicht mehr zählen, nachdem sie dem britischen Königshaus den Rücken zugekehrt hatten.

Laut detaillierten Plänen, welche die britische Zeitung " The Mirror " gesehen haben soll, wurde für einige Teile der Zeremonie bereits ohne Harry und Meghan geplant.

Es gab einige Probleme zu klären, doch mittlerweile ist der Stichtag zur Rückmeldung - der gestrige Montag - vergangen. Die Sussexes haben tatsächlich noch keine Entscheidung getroffen und bis zur Krönung am 6. Mai sind es mittlerweile weniger als 28 Tage.

König Charles (74, l.) will während seiner Krönung ausgewählten Royals widmen, der Nation danken und gleichzeitig "den Herzschlag und die Zukunft seiner Familie" zeigen. © Leon Neal/PA Wire/dpa

Die letzte Gruppe an Gästen, die für die Sitzordnung eingeteilt wurde, zeigte keinen Platz für das Paar, sollte es sich doch noch entscheiden an der Krönung teilzunehmen.

Bei der Beerdigung der verstorbenen Königin saßen Harry und Meghan direkt hinter Charles und Camilla, in der zweiten Reihe neben Prinz Andrews Tochter Prinzessin Beatrice (34) und ihrem Ehemann.



Laut Insidern aus dem Buckingham Palace hatte das Paar die Aufnahme auf den Balkon an der Zeremonie teilzunehmen gefordert, doch von diesem Ziel seien sie "noch weit entfernt".

Die Geschwister des Königs - darunter auch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew - haben einen Platz in der ersten Reihe bekommen. Es wird davon ausgegangen, dass sich Charles an das royale Protokoll halten wird und auch seinem Sohn einen zentralen Platz beschaffen wird - sollte er auftauchen.

Viele ehemalige Freunde und Personen aus dem Bekanntenkreis des Paares werden ebenfalls anwesend sein und haben bereits angekündigt Meghan und Harry "die kalte Schulter" zeigen zu wollen. Offenbar sind nicht nur die familiären Beziehungen der Sussexes auf dem Tiefstand...