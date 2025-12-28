So niedlich! Prinzessin Charlotte stiehlt beim Weihnachtsspaziergang allen die Show

England - So süß! Prinzessin Charlotte (10) stahl während des jährlichen Weihnachtsspaziergangs allen die Show - und ehrte zudem ihre Mutter auf niedliche Art und Weise.

Prinzessin Charlotte (10) nahm gemeinsam mit ihrer Familie am jährlichen Weihnachtsspaziergang teil. © HENRY NICHOLLS / AFP

Die kleine Royal war während des Spaziergangs am Donnerstag gut gelaunt und nahm sich für ihre Fans viel Zeit.

Wie Page Six berichtete, posierte die Zehnjährige für mehrere Selfies mit den Zuschauern.

Zudem schüttelte sie vielen Menschen die Hand, während ihr Vater, Prinz William (43), und ihre beiden Brüder bereits mehrere Meter vorausgingen.

"Charlotte", ruft der 43-Jährige, wie in einem Video zu hören ist, und deutet an, dass sie etwas schneller gehen solle - doch die Prinzessin lässt sich nicht hetzen und posiert fröhlich weiter.