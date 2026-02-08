Royaler Ausflug ins Gefängnis: Mette-Marit und Haakon besuchen Marius im Knast

Oslo - Nur wenige Tage ist es her, dass der norwegische Kronprinzensohn Marius Borg Høiby (29) verhaftet wurde . Im Gefängnis bekam er nun Besuch von seinen Eltern.

Das Kronprinzenpaar Mette-Marit (52) und Haakon (52) muss derzeit mehrere Skandale handhaben. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Die norwegischen Royals stehen derzeit unter enormem Druck. Seit Monaten sorgt Sohn Marius wegen zahlreicher Vorwürfe und laufender Ermittlungen für Schlagzeilen.

Erst kürzlich geriet Kronprinzessin Mette-Marit (52) in Zusammenhang mit den Epstein-Akten in die Kritik, nun rückt erneut der Prozess gegen den 29-jährigen Sohn in den Fokus der Öffentlichkeit.

Seit Anfang der Woche befindet sich der norwegische Royal in Untersuchungshaft.

Wie das norwegische Magazin Se og Hør berichtet, wurde er dort am Donnerstag von seinen Eltern Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52) besucht. Gegen 19.30 Uhr sollen die beiden in einem dunklen BMW auf das Gelände des Osloer Gefängnisses gefahren sein.

Der heimliche Besuch soll der erste dieser Art gewesen sein. Noch nie zuvor habe ein Mitglied der norwegischen Königsfamilie ein Gefängnis aus privaten Gründen aufgesucht. Es setzt ein deutliches Zeichen für den starken familiären Zusammenhalt.

Kronprinz Haakon besuchte einen Tag später einen Kindergarten, sprach anschließend mit der Presse. "Wenn viel auf einmal los ist, wie es derzeit bei unserer Familie der Fall ist, mache ich mir ein wenig Sorgen, dass wir unsere Prioritäten nicht in der richtigen Reihenfolge setzen", wird er von "VG" zitiert. "Wir unterstützen Marius in seiner Situation."