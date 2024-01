Queen Elizabeth II. (†96): So liefen die letzten Stunden ihres Lebens ab

Eine neue Notiz von Sir Edward Young, dem Sekretär der Queen enthüllt, dass die Monarchin auch in den letzten Stunden ihres Lebens arbeitete.

Von Martin Gaitzsch

Balmoral (Schottland) - Der 8. September 2022 bedeutet einen schweren Einschnitt in der Geschichte der Royals. Es handelt sich um den Tag, an dem Queen Elizabeth II. (†96) verstarb. Selbst in den letzten Stunden ihres langen Lebens soll die Regentin gearbeitet haben.

Queen Elizabeth II. (†96) regierte 70 Jahre lang das britische Königreich. © Ben Stansall/PA Wire/dpa Das geht aus Notizen des ihr treu ergebenen Sekretärs Sir Edward Young hervor, über die der Biograf Robert Hardman schreibt, berichtet Mirror. Als die Monarchin auf Schloss Balmoral im Sterben lag, soll sich neben ihrem Bett eine rote Schachtel befunden haben. In dieser Box befanden sich gewohnheitsmäßig Briefe und Dokumente, die Elizabeth II. bekam. Laut dem Medienbericht befanden sich in dem Kasten zwei versiegelte Briefe, einer davon war an den Thronfolger Charles III. gerichtet, der andere an ihren Privatsekretär Edward Young. Letztgenannter schildert, wie die Momente bis zum letzten Atemzug abliefen: "Sehr friedlich. Im Schlaf. Eingeschlafen. In hohem Alter. Sie scheint nichts mehr mitbekommen zu haben. Keine Schmerzen".

Queen Elizabeth II.: Was war eine ihrer letzten Amtshandlungen?