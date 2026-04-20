Sonderbriefmarke zu Ehren Elizabeth II. († 96): Ein Jahrhundert Queen!

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Zu Ehren des 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. erscheint eine Sonderbriefmarke.

Von Lena Plischke

London - Am Dienstag wäre sie 100 geworden. Eine Zahl, die passt zu einer Frau, die selbst zur Legende wurde: Queen Elizabeth II. († 96) Ein Leben zwischen Krone, Pflicht und Geschichte und eine Monarchin, die Generationen geprägt hat wie kaum eine andere.

Queen Elizabeth II. († 96) sorgte auch manchmal mit Grimassen für Aufsehen.
Queen Elizabeth II. († 96) sorgte auch manchmal mit Grimassen für Aufsehen.  © imago/UPI

Fast sieben Jahrzehnte saß sie bis zu ihrem Tod 2022 auf dem Thron, erlebte Kriege, Krisen, Skandale und den Wandel einer ganzen Welt.

Vom jungen Mädchen, das im Zweiten Weltkrieg Durchhaltewillen zeigte, bis zur gefeierten Königin, die 1953 mit nur 27 Jahren gekrönt wurde und ihr Land mit eiserner Disziplin durch die Jahrzehnte führte.

Zum 100. Geburtstag wird ihr Vermächtnis weltweit gewürdigt. Auch in Deutschland: Die Deutsche Post bringt eine Sonderbriefmarke mit ihrem Konterfei heraus.

FBI enthüllt Anschlagspläne: Queen Elizabeth II. sollte ermordet werden!
Queen Elizabeth II. FBI enthüllt Anschlagspläne: Queen Elizabeth II. sollte ermordet werden!

1,25 Euro kostet das kleine Stück Erinnerung, das in einer Auflage von 1,3 Millionen erscheint.

Elizabeth und ihr Mann Prinz Philip († 99) bei ihrer Krönung 1953.
Elizabeth und ihr Mann Prinz Philip († 99) bei ihrer Krönung 1953.  © IMAGO/ZUMA/Keystone
Die ganze Königsfamilie kam 2016 zum 90. Geburtstag der Königin zusammen.
Die ganze Königsfamilie kam 2016 zum 90. Geburtstag der Königin zusammen.  © picture alliance / dpa
Auch Elizabeths Eltern König George VI. († 56) und Königin Elizabeth I. († 101) hatten 1936 schon Corgis. Zu ihrer Schwester Margaret († 71) hatte sie eine enge Bindung.
Auch Elizabeths Eltern König George VI. († 56) und Königin Elizabeth I. († 101) hatten 1936 schon Corgis. Zu ihrer Schwester Margaret († 71) hatte sie eine enge Bindung.  © Bildmontage: BULLS/EXPRESS NEWSPAPERS / picture-alliance

Große Gedenkfeier zu Ehren Queen Elizabeth II.

Anlässlich des 100. Geburtstags der britischen Monarchin bringt die Deutsche Post eine Sonderbriefmarke raus.
Anlässlich des 100. Geburtstags der britischen Monarchin bringt die Deutsche Post eine Sonderbriefmarke raus.  © picture alliance/dpa

Post-Vorstand Bernd Gemein sagt: "Die Queen war auch in Deutschland als Symbol der Versöhnung, moralische Autorität und Verkörperung von Pflichtbewusstsein und Stabilität hoch angesehen und beliebt."

In Großbritannien laufen die Vorbereitungen für große Gedenkfeiern. König Charles III. (77) will seine Mutter mit einer persönlichen Rede ehren.

Dazu kommt eine Ausstellung, die ihren unverwechselbaren Stil zeigt – ikonische Kleider, farbenfrohe Hüte, Looks, die längst Geschichte geschrieben haben.

Prinz Harry (41) galt lange als der Lieblingsenkel der Queen, trotz seiner Eskapaden.
Prinz Harry (41) galt lange als der Lieblingsenkel der Queen, trotz seiner Eskapaden.  © Imago/Parsons Media
Auch zu Herzogin Meghan (44) war die Beziehung anfangs gut.
Auch zu Herzogin Meghan (44) war die Beziehung anfangs gut.  © picture alliance/dpa

Queen Elizabeth II. ist nicht mehr da und doch überall. In Erinnerungen, in Geschichten, auf Briefmarken. Eine Königin für die Ewigkeit.

Titelfoto: Bildmontage: imago/UPI / picture alliance/dpa

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