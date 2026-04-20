Sonderbriefmarke zu Ehren Elizabeth II. († 96): Ein Jahrhundert Queen!

London - Am Dienstag wäre sie 100 geworden. Eine Zahl, die passt zu einer Frau, die selbst zur Legende wurde: Queen Elizabeth II. († 96) Ein Leben zwischen Krone, Pflicht und Geschichte und eine Monarchin, die Generationen geprägt hat wie kaum eine andere.

Queen Elizabeth II. († 96) sorgte auch manchmal mit Grimassen für Aufsehen. © imago/UPI

Fast sieben Jahrzehnte saß sie bis zu ihrem Tod 2022 auf dem Thron, erlebte Kriege, Krisen, Skandale und den Wandel einer ganzen Welt.

Vom jungen Mädchen, das im Zweiten Weltkrieg Durchhaltewillen zeigte, bis zur gefeierten Königin, die 1953 mit nur 27 Jahren gekrönt wurde und ihr Land mit eiserner Disziplin durch die Jahrzehnte führte.

Zum 100. Geburtstag wird ihr Vermächtnis weltweit gewürdigt. Auch in Deutschland: Die Deutsche Post bringt eine Sonderbriefmarke mit ihrem Konterfei heraus.

1,25 Euro kostet das kleine Stück Erinnerung, das in einer Auflage von 1,3 Millionen erscheint.