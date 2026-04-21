Zum 100. Geburtstag der Queen: König Charles teilt rührende Botschaft

London (Vereinigtes Königreich) - Am Dienstag (21. April) wäre Queen Elizabeth II. (†96) 100 Jahre alt geworden. Ihr Sohn König Charles III. (77) erinnerte zu diesem Anlass in einer bewegenden Videobotschaft an seine verstorbene Mutter.

König Charles (77) würdigte Queen Elizabeth (†96) mit emotionalen Worten. © picture alliance/dpa/PA Wire | Jane Barlow

Pünktlich um Mitternacht war die knapp dreiminütige Hommage des britischen Staatsoberhauptes an seine "geliebte Mama" auf dem YouTube-Kanal der Royal Family veröffentlicht worden.

Darin erinnerte der König von Großbritannien mit warmen Worten an das bewegte Leben seiner Mutter, die "für immer in unseren Herzen" bleibe, und lobte unter anderem ihre Beständigkeit sowie ihren jahrzehntelangen Einsatz.

"Meine Familie und ich halten inne, um über das Leben und den Verlust einer Monarchin nachzudenken, die uns allen so viel bedeutete", startete Charles seine liebevolle Ansprache, die in der Bibliothek von Schloss Balmoral aufgenommen wurde - dem Ort, an dem Elizabeth am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben war.

Die Queen habe die Welt um sie herum geprägt und "das Leben unzähliger Menschen in unserem Land, im Commonwealth und darüber hinaus" berührt, so der britische Monarch.

Millionen von Menschen würden sich an seine Mutter zurückerinnern, "wegen Momenten von nationaler Bedeutung, wegen einer flüchtigen persönlichen Begegnung, eines Lächelns" oder "eines freundlichen Wortes, das die Stimmung hob".