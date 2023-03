Sarah Ferguson über royale Fellnasen: So geht es den Corgis der Queen heute

Macht eine blendende Figur: Sarah "Fergie" Ferguson (63) bei einem Red-Carpet-Event im September letzten Jahres. © Tiziana FABI / AFP

Die beiden Hunde der Queen, Muick (ausgesprochen: Mick) und Sandy, haben sich bei ihr gut eingelebt, berichtete die Duchess of York, Sarah Ferguson (63), nun dem Promi-Portal People.

Es sei eine große "Freude", aber auch Verantwortung, sich um Muick und Sandy kümmern zu dürfen.

"Sie sind nationale Ikonen, und jedes Mal, wenn sie einem Eichhörnchen hinterherlaufen, gerate ich in Panik", erzählt die Duchess of York. "Aber sie sind eine wahre Freude ... Ich denke immer, wenn sie ohne Grund bellen und keine Eichhörnchen in Sicht sind, dass die Königin gerade vorbeikommt." Mit den beiden Corgis verstehe sie sich dennoch blendend: "Sie sind viel mit mir zusammen und finden mich sehr lustig."

Fergie über die Queen: "Sie wusste einfach, was zu tun war. Sie wusste, wie sie den Menschen ein gutes Gefühl geben konnte ... Sie ging nie davon aus, dass es um sie geht. Es geht um die Monarchie ... Sie war mein Idol."