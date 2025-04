Skandal um "Sentebale"-Vorsitzende: Waren die Vorwürfe gegen Prinz Harry nur Teil ihres Plans?

Dr. Sophie Chandauka (47, r.) mit Prinz Harry (40) und seiner Frau Meghan Markle (43) bei einem Poloturnier. © Rebecca Blackwell/AP

Denn Dr. Sophie Chandauka (47) soll bewusst die "Rassismuskarte" gespielt haben, nachdem sie dem Royal Machtmissbrauch, Mobbing, Sexismus und Rassismus vorgeworfen hatte.

Wie Page Six berichtete, gab ein Insider am Dienstag an, dass dies ihr Ziel sei und sie Harry dadurch angreifen wolle.

"Das ist ihr Plan. Sobald sich jemand gegen sie wendet, spielt sie die Rassismuskarte aus und greift an", so die Quelle.

Weiter wurde behauptet, dass sie mit ihren Anschuldigungen herausrückte, nachdem sie beschuldigt worden war, einen wichtigen Sponsor für das jährliche Poloturnier verloren zu haben.

Kurz darauf soll das Vorstandsgremium die 47-Jährige zum Rücktritt gedrängt haben.