So niedlich! Prinzessin Charlotte stiehlt beim Weihnachtsspaziergang allen die Show

Prinzessin Charlotte nahm sich während des Weihnachtsspaziergangs viel Zeit für ihre Fans und ehrte ihre Mutter auf niedliche Art und Weise.

Von Janina Rößler

England - So süß! Prinzessin Charlotte (10) stahl während des jährlichen Weihnachtsspaziergangs allen die Show - und ehrte zudem ihre Mutter auf niedliche Art und Weise.

Prinzessin Charlotte (10) nahm gemeinsam mit ihrer Familie am jährlichen Weihnachtsspaziergang teil.
Prinzessin Charlotte (10) nahm gemeinsam mit ihrer Familie am jährlichen Weihnachtsspaziergang teil.

Die kleine Royal war während des Spaziergangs am Donnerstag gut gelaunt und nahm sich für ihre Fans viel Zeit.

Wie Page Six berichtete, posierte die Zehnjährige für mehrere Selfies mit den Zuschauern.

Zudem schüttelte sie vielen Menschen die Hand, während ihr Vater, Prinz William (43), und ihre beiden Brüder bereits mehrere Meter vorausgingen.

"Charlotte", ruft der 43-Jährige, wie in einem Video zu hören ist, und deutet an, dass sie etwas schneller gehen solle - doch die Prinzessin lässt sich nicht hetzen und posiert fröhlich weiter.

Auch Prinzessin Kate (43) schüttelte zahlreichen Royal-Fans die Hand.
Auch Prinzessin Kate (43) schüttelte zahlreichen Royal-Fans die Hand.

Prinzessin Charlotte ehrt ihre Mutter mit der Wahl ihres Outfits

Prinzessin Charlottes Outfit erinnerte an einen Mantel, den bereits ihre Mutter vor fast 15 Jahren getragen hatte.
Prinzessin Charlottes Outfit erinnerte an einen Mantel, den bereits ihre Mutter vor fast 15 Jahren getragen hatte.

Die Fans konnten kaum übersehen, wie sehr Charlotte ihrer Mutter Prinzessin Kate (43) und sogar ihrer verstorbenen Großmutter Prinzessin Diana (†36) ähnelt. Auch ihr Outfit erinnerte stark an Kate.

Denn sie trug einen beigefarbenen Mantel, der stark an das Outfit erinnerte, das die heutige Prinzessin von Wales vor fast 15 Jahren zu ihrem ersten royalen Auftritt nach der Verlobung mit Prinz William getragen hatte.

Im Februar 2011 besuchte die 43-Jährige die Rettungsbootstation in Wales, elegant gekleidet in einem maßgeschneiderten Mantel von Catherine Walker.

Auch Charlottes Mantel wurde von Walker entworfen - eine niedliche Hommage an ihre Mutter.

Titelfoto: HENRY NICHOLLS / AFP

