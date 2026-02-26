Sorge um den König! Harald liegt im Krankenhaus

Arona (Spanien)/Norwegen - Das Jahr 2026 hält für König Harald (89) bisher nicht viel Gutes bereits. Erst die aufgedeckte, enge Freundschaft seiner Schwiegertochter Mette-Marit (52) zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), dann der Prozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29) und nun das: Der Norwegen-Royal liegt seit Dienstag auf Teneriffa im Krankenhaus.

Als König Harald (89) Anfang des Monats die Olympischen Winterspiele besuchte, wirkte er bereits geschwächt. © imago/ANP

Harald musste ins Universitätsklinikum der spanischen Insel eingeliefert werden.

"Er wird wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt", hieß es aus dem Königshaus. Der königliche Leibarzt, der extra eingeflogen wurde, teilte gestern mit, die Infektion stamme von einer Entzündung an König Haralds Bein.

"Wenn fast 90-Jährige mit einer Infektion ins Krankenhaus kommen, ist das ernst", so Leibarzt Bjørn Bendz (62).

Deshalb müsse man sich einen guten Überblick über den Gesundheitszustand des Königs verschaffen, bevor er das Krankenhaus verlassen könne - selbst, wenn sein Zustand momentan stabil sei und er gut auf die Behandlung reagiere, erklärte Bendz demnach.

Harald müsse noch einige Tage in der Klinik bleiben.