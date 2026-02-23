Nach Festnahme von Ex-Royal Andrew: Polizei untersucht Gelände von Schloss Windsor

Die Verbindung des früheren Prinzen Andrew zu Jeffrey Epstein beschäftigt die britische Polizei auch zu Wochenbeginn.

Von Jan Mies

London - Die britische Polizei wird ihre Ermittlungen im Fall Andrew auf dem Gelände von Schloss Windsor am Montag fortsetzen. Das berichten unter anderem die Nachrichtenagentur PA und der Sender Sky News. Die Thames Valley Police hatte den jüngeren Bruder von König Charles III. in der vergangenen Woche in Zusammenhang mit dessen Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen.

Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde in der vergangenen Woche festgenommen.
Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde in der vergangenen Woche festgenommen.  © Toby Melville/Pool Reuters/dpa

Andrew Mountbatten-Windsor (66) hatte im Verlauf des Skandals aus der Royal Lodge, einem luxuriösen Anwesen auf dem Schlossgelände, ausziehen müssen. Die Polizei führte dort auch am Wochenende Durchsuchungen durch. Dem früheren Prinzen wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter Informationen an den US-Finanzier Epstein weitergeleitet haben.

Andrews Verwicklungen in den Skandal hatten Großbritannien in Aufruhr versetzt – es war das erste Mal seit mehr als 350 Jahren, dass ein ranghohes Mitglied der Königsfamilie festgenommen wurde. Zu der aktuellen Entwicklung hat sich der Bruder des Königs bislang nicht geäußert. Vorherige Vorwürfe, bei denen es um mutmaßliche Sexualdelikte ging, hatte Andrew immer zurückgewiesen.

Am Montagmorgen berichteten die britischen Medien über Untersuchungen der Londoner Metropolitan Police. Hier geht es im Kern um die Frage, ob bei Epsteins mutmaßlichem Menschenhandel mit Privatjets britische Flughäfen genutzt wurden. Im Fokus steht auch der Militärflugplatz Northolt.

Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer bis heute unbekannten, hohen Zahl an Opfern betrieben.

Der damalige Wohnsitz Royal Lodge von Andrew Mountbatten-Windsor auf dem Gelände von Schloss Windsor wurde im Kontext seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Epstein von der Polizei durchsucht.
Der damalige Wohnsitz Royal Lodge von Andrew Mountbatten-Windsor auf dem Gelände von Schloss Windsor wurde im Kontext seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Epstein von der Polizei durchsucht.  © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Thronfolger William bei den Filmpreisen

Besondere Aufmerksamkeit erhielt bei den Briten am Sonntagabend der Auftritt von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate bei der Verleihung der britischen Filmpreise. Der Sohn von Charles – und Neffe von Andrew – wurde gefragt, ob er das vielfach ausgezeichnete Drama "Hamnet" bereits gesehen habe.

"Ich muss in einem ziemlich ruhigen Zustand sein, und das bin ich im Moment nicht", antwortete William. Er spare sich den Film auf.

