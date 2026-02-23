Ex-Prinz Andrew hängt plötzlich im Louvre: Wie kommt dieses unvorteilhafte Bild dahin?

Paris - Der Epstein-Skandal hat den ehemaligen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) direkt in das weltberühmte Museum "Louvre" befördert.

Dieses Bild von der Festnahme des ehemaligen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) hing kurzzeitig im Louvre. © Screenshot/Instagram/@everyonehateselon_

Die Aktivisten der Gruppierung "Everyone hates Elon" (deutsch: "Alle hassen Elon") wollen sich mit "Milliardären und ihre politischen Kumpel" anlegen. Für ihre neueste Aktion sogar mit dem britischen Königshaus.

Am Sonntag auf Instagram veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, wie einer der Aktivisten ein schick eingerahmtes Bild von der Festnahme des Ex-Prinzen im Pariser Kunstmuseum aufhängt.

"Zu sehen, wie ein ekelhafter Missbrauchs-Täter endlich ein bisschen Gerechtigkeit erlebt? Das ist unbezahlbar", schrieben die Aktivisten dazu.

Unter dem unvorteilhaften Bild von Andrew auf der Rückbank des Polizeiautos montierten die Aktivsten ein kleines weißes Schild mit der Aufschrift "He's Sweating Now - 2026" (deutsch: "Er schwitzt jetzt - 2026").

Eine Anspielung auf ein Interview mit dem britischen Sender BBC von 2019, in dem Andrew behauptet hatte, dass er aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht schwitzen könne.