Epstein-Skandal um Andrew: Ex-Frau Sarah Ferguson kämpft in Klinik mit ihrer Psyche

Nachdem Andrew Mountbatten-Windsor aufgrund seiner Verbindung zu Epstein festgenommen wurde, ließ sich seine Ex-Frau Sarah Ferguson in eine Klinik einweisen.

Von Mia Berger

England - Es wird nicht ruhiger um die Königsfamilie: Nachdem der ehemalige Royal Andrew Mountbatten-Windsor (66) aufgrund seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) festgenommen worden war, ließ sich seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) selbst in eine Reha-Klinik einweisen.

Sarah Ferguson (66) befinde sich derzeit in einer Reha-Klinik in der Schweiz. © Kirsty O'connor/Press Association/dpa Seit der Verhaftung ihres Ex-Mannes gehe es der 66-Jährigen psychisch nicht gut. Laut Berichten von Page Six habe die frühere Herzogin von York vor wenigen Tagen Großbritannien verlassen, um sich in die Schweizer "Paracelsus Recovery Clinic" zu begeben. Diese Einrichtung konzentriere sich auf die Behandlung psychischer Erkrankungen und biete individuelle, diskrete Betreuung für Menschen mit Abhängigkeiten und Suchterkrankungen, Essstörungen sowie chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Eine Nacht in dem luxuriösen Rehazentrum koste umgerechnet rund 14.800 Euro. Berichten zufolge soll Ferguson bereits zwischen Weihnachten und Ende Januar mehrere Wochen dort verbracht haben. Royals Nach Festnahme von Ex-Royal Andrew: Polizei untersucht Gelände von Schloss Windsor "Sie fühlt sich im Paracelsus immer wie zu Hause und weiß, dass sie dort Liebe und Aufmerksamkeit bekommt sowie fachkundige medizinische Behandlung, wenn sie sich besonders verletzlich fühlt", so der Insider.

Sarah Ferguson könnte von der Polizei vernommen werden

Bis 1996 waren Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor (66) verheiratet, nach der Scheidung pflegten sie weiterhin eine enge Beziehung. © Chris Jackson/PA Wire/dpa Eine weitere Quelle erklärte, die 66-Jährige wirke sehr angeschlagen und leide stark unter ihrer psychischen Gesundheit. Zudem glaube sie, dass alle hinter ihr her seien. Ganz unbegründet scheint diese Sorge nicht - denn sollte sie wieder nach England zurückkehren, könnte die Polizei sie ins Verhör nehmen. Andrew war wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen worden - ausgerechnet an seinem Geburtstag. Anschließend wurde er rund elf Stunden lang verhört, bis er schließlich wieder freigelassen wurde. Dem 66-Jährigen wird vorgeworfen, vertrauliche Handelsdokumente an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergeleitet zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Royals Ende der Monarchie? Andrews Festnahme könnte ernste Folgen für die Royals haben Auch wenn Ferguson nicht im Mittelpunkt der Ermittlungen stehe und es keine Hinweise auf ein strafrechtliches Verfahren gegen sie gebe, könnte sie eine relevante Zeugin in diesem Fall sein.

