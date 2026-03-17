Sorge um Mette-Marit: Gesundheit hat sich "deutlich verschlechtert"

Norwegen - Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat weiterhin mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Jetzt könnte es sogar zu einer Lungentransplantation kommen.

Die Kronprinzessin Mette-Marit (52) aus Norwegen geriet bereits mehrfach in den Fokus der Medien. © Jens Kalaene/dpa

"Wie bekannt, leidet Kronprinzessin an der chronischen Lungenkrankheit Lungenfibrose. Wie wir bereits im Dezember mitteilten, hat sich ihr Gesundheitszustand in letzter Zeit deutlich verschlechtert, und es wurden Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation eingeleitet", erklärte eine Palast-Sprecherin gegenüber dem norwegischen Portal "Se og Hør".

Die Kronprinzessin brauche daher "Ruhe und Erholung, und ihr offizielles Programm wurde entsprechend ihrem Gesundheitszustand angepasst", heißt es weiter.

Bereits im Dezember gab es ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. Damals hieß es: "Im Herbst wurden mehrere Tests durchgeführt, die eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kronprinzessin zeigten."

Mittlerweile ist es mehr als 50 Tage her, dass sich die 52-Jährige in der Öffentlichkeit zeigte. Die königliche Familie sucht weiterhin nach Lösungen, doch die Skandale überschatten vieles - Experten sagen, die Krise sei größer als je zuvor.