Camilla soll sich Freundin anvertraut haben: Meghan habe Harry "das Gehirn gewaschen"

England/USA - Hat Herzogin Meghan (44) ihren Ehemann Prinz Harry (41) "gehirngewaschen"? Das soll zumindest Camilla (78) einer Freundin erzählt haben, wie ein royaler Autor in einem neuen Buch behauptete.

Zwischen Prinz William (43, l.) und Prinz Harry (41) soll es ordentlich gekracht haben. © Martin Meissner/AP/dpa

Demnach sei die Bemerkung kurz nach der glamourösen Hochzeit des Paares 2018 gefallen, als sich die Sussexes zunehmend von der restlichen königlichen Familie abgrenzten.

Wie Page Six berichtet, habe sich die Lage nach der Rückkehr aus den Flitterwochen zugespitzt. Harry und sein Bruder Prinz William (43) seien demnach in einen Streit geraten, der außer Kontrolle geraten sei - währenddessen habe die 44-Jährige offenbar auch ihren Schwager zur Rede gestellt. Worum es genau in dem Streit gegangen sein soll, bleibt unklar.

Nach dem Konflikt habe sich Camilla daraufhin einer Freundin anvertraut - mit einer klaren Meinung: Meghan habe Harry "das Gehirn gewaschen". Auch Prinzessin Kate (44) äußerte offenbar ähnliche Sorgen, weil sie befürchtet habe, Harry könnte zu stark unter Meghans Einfluss gestanden haben.

Der 43-jährige Thronfolger habe seinen Bruder schon zuvor gewarnt, dass seine Beziehung zu schnell voranschreite.