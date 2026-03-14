Camilla soll sich Freundin anvertraut haben: Meghan habe Harry "das Gehirn gewaschen"
England/USA - Hat Herzogin Meghan (44) ihren Ehemann Prinz Harry (41) "gehirngewaschen"? Das soll zumindest Camilla (78) einer Freundin erzählt haben, wie ein royaler Autor in einem neuen Buch behauptete.
Demnach sei die Bemerkung kurz nach der glamourösen Hochzeit des Paares 2018 gefallen, als sich die Sussexes zunehmend von der restlichen königlichen Familie abgrenzten.
Wie Page Six berichtet, habe sich die Lage nach der Rückkehr aus den Flitterwochen zugespitzt. Harry und sein Bruder Prinz William (43) seien demnach in einen Streit geraten, der außer Kontrolle geraten sei - währenddessen habe die 44-Jährige offenbar auch ihren Schwager zur Rede gestellt. Worum es genau in dem Streit gegangen sein soll, bleibt unklar.
Nach dem Konflikt habe sich Camilla daraufhin einer Freundin anvertraut - mit einer klaren Meinung: Meghan habe Harry "das Gehirn gewaschen". Auch Prinzessin Kate (44) äußerte offenbar ähnliche Sorgen, weil sie befürchtet habe, Harry könnte zu stark unter Meghans Einfluss gestanden haben.
Der 43-jährige Thronfolger habe seinen Bruder schon zuvor gewarnt, dass seine Beziehung zu schnell voranschreite.
Harry und Meghan zogen vor sechs Jahren in die USA
Ein Sprecher des Herzogspaars von Sussex reagierte mittlerweile auf die Behauptungen aus dem Buch und bezeichnete sie als "krankhafte Verschwörung".
Harry und Meghan traten 2020 als arbeitende Royals zurück und verließen das Vereinigte Königreich. Sie zogen in die USA und äußerten in den Monaten nach ihrem Rückzug immer wieder Kritik an den britischen Royals.
So sollen Mitglieder der Königsfamilie wiederholt rassistische Aussagen gegenüber Meghan gemacht haben. In einem Interview mit Oprah Winfrey (72) übten sie erneut Kritik an Harrys Familie, und auch sein Buch schüttete weiter Öl ins Feuer.
Doch mit den Streitereien sollte nun Schluss sein!
Prinz Harry sagte in den vergangenen Monaten immer wieder, wie sehr er sich Frieden mit seiner Familie wünsche - besonders angesichts der Krebserkrankung seines Vaters, König Charles (77).
Titelfoto: Montage: Aaron Chown/Pool PA/AP/dpa, Uncredited/World Health Organization/AP/dpa