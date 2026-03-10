Trotz Epstein-Skandal: Prinzessin Kate strahlt beim ersten Familientreffen nach Andrews Verhaftung

England - Die britischen Royals müssen seit einiger Zeit mit negativen Schlagzeilen kämpfen - doch Prinzessin Kate (44) zeigte sich beim Commonwealth-Gottesdienst freudig strahlend und bestens gelaunt. Es war das erste große öffentliche Familientreffen seit der Verhaftung des Ex-Royals Andrew Mountbatten-Windsor (66).

Prinzessin Kate (44) zeigte sich trotz des anhaltenden Epstein-Skandals während des Gottesdienstes freudig strahlend. © Arthur Edwards/The Sun/PA Wire/dpa

Am Montag wirkte die Königsfamilie ausgelassener denn je - trotz des ganzen Dramas rund um die Epstein-Akten.

Wie The Sun berichtete, besuchten neben der 44-jährigen Prinzessin auch ihr Ehemann Prinz William (43) sowie zahlreiche weitere Mitglieder der Familie die Veranstaltung in der berühmten Westminster Abbey. Auch König Charles (77) schien sichtlich erfreut über das Wiedersehen mit seinen Angehörigen.

Erstmals seit rund 40 Jahren filmte das britische Fernsehen die Zeremonie jedoch nicht mit. Der Gottesdienst würdigte mit rund 1800 Gästen die Stärke und den Zusammenhalt der modernen Commonwealth-Staatengemeinschaft.

Auch wenn einige hochrangige Royals an dem Gottesdienst teilnahmen, wirkte die Familie dennoch eher ausgedünnt: Seit dem Andrew-Skandal zeigen sich weder seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) noch ihre gemeinsamen Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), öffentlich bei solchen Anlässen.