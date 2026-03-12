Sollte Harry statt William König werden? Diana habe ihn einst auf den Thron vorbereitet
England - Sollte eigentlich Prinz Harry (41) einmal König werden? Ein royaler Insider packte nun aus und erklärte, dass Prinzessin Diana (†36) ihren jüngsten Sohn sogar auf den Thron vorbereitet habe!
Wie People berichtete, habe Prinz William (43) zwar bereits früh über seine Zukunft Bescheid gewusst, doch damals sei er eher schüchtern und zurückhaltend gewesen, wenn es um seine künftige Rolle im Königshaus gegangen sei. Seine Mutter habe das schnell erkannt und sich einem engen Freund anvertraut.
"Ich denke, William war in gewisser Weise eine Überraschung. Er war ein schüchterner junger Mann. Als seine Mutter noch lebte, sagte sie mir jedenfalls, dass sie nie wirklich glaubte, William wolle den 'Top-Job', wie sie es nannte. Also die Vorstellung, dass er eines Tages die Krone tragen würde", so der royale Autor Richard Kay.
Diana habe deshalb offenbar auch darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten es gebe, dass Harry eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten könne. Demnach soll sie den heute 41-Jährigen sogar oftmals "Guter König Harry" genannt haben.
Doch Kay stellte auch klar: "Es ist anders gekommen, und ich glaube, wir sind alle ziemlich dankbar, dass es so gekommen ist."
Prinz William und Prinz Harry haben seit Jahren kein Wort miteinander gewechselt
Stattdessen sei William inzwischen in seine Rolle hineingewachsen und habe sein Schicksal angenommen - mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) an seiner Seite.
"Er erkennt, dass manche Aspekte der modernen Monarchie veraltet sind und beim heutigen Publikum nicht gut ankommen. Ich denke, ihm ist bewusst, dass er einige große Veränderungen vornehmen muss, um ihr Überleben zu sichern", so Kay über den Thronfolger.
Mittlerweile ist William zwar für seine künftige Rolle bereit, doch mit seinem Bruder hat er seit Jahren kein Wort mehr gewechselt.
Seitdem Harry gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) von seinen royalen Pflichten zurückgetreten war und die beiden der königlichen Familie wiederholt schwere Vorwürfe machten - darunter auch Rassismus -, sind die Geschwister im Streit.
Titelfoto: Martin Meissner/AP/dpa