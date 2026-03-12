Sollte Harry statt William König werden? Diana habe ihn einst auf den Thron vorbereitet

England - Sollte eigentlich Prinz Harry (41) einmal König werden? Ein royaler Insider packte nun aus und erklärte, dass Prinzessin Diana (†36) ihren jüngsten Sohn sogar auf den Thron vorbereitet habe!

Prinzessin Diana (†36) soll den jungen Prinzen Harry bereits auf die Rolle als König vorbereitet haben. © Martin Keene/PA Wire/dpa

Wie People berichtete, habe Prinz William (43) zwar bereits früh über seine Zukunft Bescheid gewusst, doch damals sei er eher schüchtern und zurückhaltend gewesen, wenn es um seine künftige Rolle im Königshaus gegangen sei. Seine Mutter habe das schnell erkannt und sich einem engen Freund anvertraut.

"Ich denke, William war in gewisser Weise eine Überraschung. Er war ein schüchterner junger Mann. Als seine Mutter noch lebte, sagte sie mir jedenfalls, dass sie nie wirklich glaubte, William wolle den 'Top-Job', wie sie es nannte. Also die Vorstellung, dass er eines Tages die Krone tragen würde", so der royale Autor Richard Kay.

Diana habe deshalb offenbar auch darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten es gebe, dass Harry eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten könne. Demnach soll sie den heute 41-Jährigen sogar oftmals "Guter König Harry" genannt haben.

Doch Kay stellte auch klar: "Es ist anders gekommen, und ich glaube, wir sind alle ziemlich dankbar, dass es so gekommen ist."