"Sie hat keine Ahnung, was sie da tut": Meghan-Serie auf Netflix kassiert Spott und Häme

Doch längst nicht alle Netflix-Nutzer reagieren positiv auf das neue Serienangebot. Zwar präsentiert sich Meghan in ihrer Doku-Serie als nahbar, bodenständig und naturverbunden - viele zweifeln jedoch an der Authentizität der Darstellung.

Auch Prinz Harry (40) ist in der Serie kurz zu sehen. © Ivan Valencia/AP/dpa

Allein unter dem offiziellen Trailer zur Serie finden sich tausende spöttische Kommentare, die sich über Meghan lustig machen - und zum Beispiel deren angebliche Kochkünste in die Mangel nehmen.

So schreibt ein User: "Ich bin seit mehr als 30 Jahren Koch und ich erkenne an der Art, wie sie ihr Messer hält, und an ihrer ungaren Focaccia, dass sie keine Ahnung hat, was sie tut."

Ein anderer ergänzt: "Sie hat die Kochshow von Pamela Anderson kopiert!! Bis hin zum Titel!! Schande über dich, Netflix. Diese Frau ist eine Plagiatorin."

Dass sich Meghan vor laufender Kamera zudem betont höflich und gastfreundlich gibt, kaufen ihr ebenfalls nicht alle ab. Denn zu der Zeit, als Meghan noch zusammen mit Harry in Großbritannien wohnte, galt sie unter Bediensteten und manchen Angehörigen des Königshauses noch als bissig und wurde sogar des Mobbings beschuldigt.

Doch Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Wer sich selbst eine Meinung zur neuen Doku-Serie von und mit Meghan bilden möchte, kann dies ab sofort tun. "With love, Meghan" ist auf Netflix verfügbar.