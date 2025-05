Update zum Zustand von König Charles: "Sehe bei ihm wirklich keinen Unterschied"

London - Zurzeit befinden sich König Charles (76) und seine Camilla (77) auf einer Auslandsreise in Nordamerika . Da mag man meinen, dem britischen Monarchen gehe es angesichts seiner Krebserkrankung langsam besser. Doch ein Update des königlichen Beraters fällt eher ernüchternd aus.

Alles in Kürze

"Die Medizin hat unglaubliche Fortschritte gemacht, und ich sehe bei ihm wirklich keinen Unterschied", so der Berater. Auch wenn sein Zustand zu stagnieren scheint, lässt sich dennoch etwas Positives daraus ziehen: Eine Verschlechterung scheint erstmal kein Thema zu sein.

Dabei hebt er besonders hervor, dass Charles trotz seines prall gefüllten Terminkalenders penibel auf seine Gesundheit achte. Allerdings sei bislang noch keine Besserung in Sicht.

Im vergangenen Jahr hatte der britische Monarch seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. © Aaron Chown/PA Pool via AP/dpa

Das Familienoberhaupt versuche dennoch, einfach seine Krankheit in den Griff zu bekommen und halte sich dabei streng an die Anweisungen der Ärzte. Gleichzeitig versuche der König, sein Leben so normal wie möglich weiterzuführen, betont sein Berater.

Dabei sind Auslandstermine, wie der aktuelle in Kanada, von großer Bedeutung für ihn. Denn auf zahlreiche Menschen zu stoßen, die über seinen Besuch begeistert sind, freue ihn besonders.

"Er ist sehr menschlich mit seiner Krankheit umgegangen und begegnet der Öffentlichkeit auf einer sehr menschlichen Ebene", schließt sein Berater.