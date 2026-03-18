Vergewaltigung, Gewalt und Raserei: Staatsanwaltschaft fordert über sieben Jahre Haft für Høiby

Im Prozess gegen Marius Borg Høiby hat die Staatsanwaltschaft in Oslo sieben Jahre und sieben Monate Haft gefordert.

Von Julia Wäschenbach, Sigrid Harms Oslo - Im Prozess gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin hat die Staatsanwaltschaft in Oslo sieben Jahre und sieben Monate Haft für Marius Borg Høiby (29) gefordert.

Marius Borg Høiby (29) ist in 40 Punkten angeklagt. (Archivfoto) © Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa Die Zeit, die Høiby bereits in der Untersuchungshaft verbracht hat, soll von der Haftstrafe abgezogen werden. Dabei handelt es sich nach Aussage der Staatsanwaltschaft um bislang 63 Tage. Außerdem verlangte die Anklage zum Schluss ihres Plädoyers am Mittwoch ein zweijähriges Kontaktverbot gegenüber einer Ex-Freundin. Staatsanwalt Sturla Henriksbø forderte, Mette-Marits Sohn in 39 von 40 Anklagepunkten zu verurteilen. Lediglich für einen Verstoß gegen ein Kontaktverbot solle Høiby freigesprochen werden. In diesem Fall soll er seine Ex-Freundin trotz des Verbots versehentlich angerufen haben. Mette-Marits (52) Sohn ist unter anderem in vier Fällen von Vergewaltigung nach norwegischem Recht angeklagt. In drei Fällen soll er Frauen im Genitalbereich berührt haben. In einem Fall soll es zur Penetration mit dem Penis gekommen sein.

Vergewaltigung, Gewalt, Raserei: 40 Anklagepunkte

Eine Gerichtszeichnung zeigt den Angeklagten Marius Borg Høiby am dritten Tag des Prozesses gegen ihn im Osloer Bezirksgericht. © Ane Hem/NTB/dpa "Vergewaltigung kann tiefe Spuren hinterlassen und Leben zerstören", sagte der Staatsanwalt laut der Zeitung "Verdens Gang". Während der mutmaßlichen Taten sollen die Frauen geschlafen beziehungsweise ein Blackout gehabt haben. Høiby soll sie dabei gefilmt haben. Mit drei der Frauen soll der Angeklagte vor den mutmaßlichen Taten länger freiwilligen Sex gehabt haben - das sollte sich strafmildernd auswirken, sagte Staatsanwalt Henriksbø. Verantworten muss sich der 29-Jährige auch wegen zahlreicher Fälle häuslicher Gewalt. Bei einem Vorfall in einer Wohnung soll Høiby seine damalige Freundin, von norwegischen Medien nach dem Osloer Stadtteil "Frogner-Frau" genannt, unter anderem gewürgt, einen Kronleuchter von der Wand gerissen und darauf herumgetrampelt sowie ein Messer in die Wand geworfen haben. Royals Camilla soll sich Freundin anvertraut haben: Meghan habe Harry "das Gehirn gewaschen" Die Beziehung der beiden war laut Anklage von Høibys "Aggressionsproblem" geprägt: Vor allem im Rausch habe der Norweger die Beherrschung verloren, sei eifersüchtig gewesen und gewalttätig geworden. Während der Ermittlungen hatten die beiden den Kontakt wieder aufgenommen und sich vor Prozessbeginn fast täglich gesehen oder gesprochen. Auch deshalb soll Høiby ein ihm auferlegtes Kontaktverbot regelmäßig gebrochen haben. Auf die "Frogner-Frau" bezieht sich die Hälfte der 40 Anklagepunkte.

Anklage: Frauen sind glaubwürdiger als Høiby