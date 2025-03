Während Krebserkrankung: König Charles nach unerwarteten Nebenwirkungen im Krankenhaus!

König Charles (76) hat nach einer Krebsuntersuchung unerwartete Komplikationen erlitten. © Yui Mok/PA/AP/dpa

Wie Page Six berichtete, wurde der 76-Jährige aufgrund unerwarteter Komplikationen seiner Krebserkrankung ins Krankenhaus gebracht.

Der Royal sagte deshalb vorerst Termine ab.

"Nach einer geplanten und laufenden medizinischen Krebsbehandlung heute Morgen traten beim König vorübergehende Nebenwirkungen auf, die eine kurze Beobachtung im Krankenhaus erforderten", so der Palast am Donnerstagmorgen.

Einen Tag später wurde er in London in seinem Wagen fotografiert, wie er seinen Anhängern zuwinkte, als er sich von seinem Zuhause in den Buckingham Palace fuhr.