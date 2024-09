Darum sind Royal-Fans wegen Prinz Williams Look ganz aus dem Häuschen

London - Da rückt der wohltätige Zweck ganz in den Hintergrund: Prinz William (42) hat in London eine Ausstellung über Obdachlosigkeit besucht. Doch die Royal-Fans haben nur eines im Blick - seinen Bart.

Prinz William (42) behält seinen Sommer-Look bei. © IMAGO/Avalon.red

Der älteste Sohn von König Charles (75) trägt auch nach den Sommerferien weiterhin einen Dreitagebart. Mit diesem hatte er sich bereits Mitte August in einer Videobotschaft für das britische Olympia-Team gezeigt.



In den sozialen Medien kommt der neue Look des Thronfolgers sehr gut an.