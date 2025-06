Harry tanzt mit seinem Sohn, Prinz William wird überrannt - so süß feiern die Royals den Vatertag

Gekrönt wurde der Beitrag mit einer liebevollen Widmung: "Fröhlichen Vatertag, Papa! (…) Wir lieben dich! G, C und L."

Das erste zeigte William mit seinen Kindern, die in einem Park posierten, sich umarmten und in die Kamera lächelten.

In einem niedlichen Instagram-Post ehrten die drei kleinen Royals - Prinzessin Charlotte (11), Prinz George (11) und Prinz Louis (7) - ihren Papa.

Prinz Harry (40) erhielt niedliche Vatertagswünsche in einem Instagram-Post seiner Frau Meghan Markle (43). © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch Prinz Harry bekam liebevolle Glückwünsche zum Vatertag - von seinen Kindern und seiner Frau Meghan Markle (43).

Anlässlich des Ehrentags ihres Mannes teilte die Herzogin auf Instagram ein Video mit bisher unveröffentlichten Familienmomenten.

In einem Clip sah man den jüngsten Sohn von König Charles (76) zusammen mit Söhnchen Archie (6) in der Küche tanzen. Ein anderes Video zeigte den Sechsjährigen und seine Schwester, Prinzessin Lilibet (4), wie sie mit ihrem Vater am Strand entlang rannten.

Doch auch seine Vaterrolle nahm der Royal sehr ernst: Ein zuckersüßer Moment zeigte, wie der 40-Jährige seinem Sohn das Fahrradfahren beibrachte.

Auch wenn die beiden Brüder getrennte Wege gehen, eines ist klar: Die Liebe zu ihren Kindern bleibt das Wichtigste.