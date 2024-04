Überraschungsbesuch: Prinz William erfüllt den größten Wunsch eines Kindes

England - Für den zwölfjährigen Freddie aus Birmingham war es der größte Traum, Prinz William (41) einmal persönlich zu treffen. Deshalb schrieb er einen Brief, in dem er den Thronfolger bat, seine Schule zu besuchen. Tatsächlich folgte William der Einladung!

Prinz William (41) besuchte eine Schule und erfüllte einen Jungen seinen größten Wunsch. © dpa/Oli Scarff

Als der Royal an der Schule eintraf, war der Junge sichtlich nervös. Schon sechs Monate ist es her, dass er den Brief geschickt hatte, berichtet Express.co.uk.

"Ich bin jetzt da. Entschuldigung, dass ich nicht schon im Oktober kommen konnte", sagte er zu Eddie, dem er mit dem Besuch seinen größten Wunsch erfüllt hat.

Während des Aufenthalts nahm der 41-Jährige an einem Workshop teil. Freddie und seine Mitschüler diskutierten gemeinsam mit dem Prinzen über Themen wie mentale Gesundheit und Wohlbefinden.

Anschließen erzählte er noch einen "Dad-Joke" - einen Witz, den nur Väter machen. Es sei Prinzessin Charlottes (8) liebster Witz, ergänzte er. "Klopf Klopf – wer ist da? Eine lästige Kuh – Muh!", und brachte damit seinen kleinen Verehrer zum Lachen.