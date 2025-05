01.05.2025 09:21 1.217 "Unlösbares Problem": Prinz William hat Zoff mit dem nächsten royalen Familienmitglied

Prinz William will nicht mehr in der Nähe seines Onkels gesehen werden, die Eskapaden von Prinz Andrew rücke die gesamte Familie in ein schlechtes Licht.

Von Emelie Herrmann

England - Überraschend nahm Prinz Andrew (65) am Ostergottesdienst der royalen Familie teil. Was für Aufsehen sorgte, war jedoch, dass Prinz William (42) und seine Familie dem Event fernblieben. Doch das aus gutem Grund, wie jetzt bekannt wird.

Prinz William soll die Nase voll haben von den ständigen Eskapaden seines Onkels und wolle daher nicht mehr in dessen Nähe gesehen werden. Nachdem Tod von Virginia Giuffre, die Andrew vorwarf, sie im Alter von nur 17 Jahren missbraucht zu haben, war der Skandal-Prinz wieder vermehrt in den Medien aufgetaucht. Wie ein Palast-Insider laut "New York Post" verrät, soll sein Neffe und Thronfolger davon gar nicht begeistert sein. Mittlerweile betrachte er Andrew nur noch als "unlösbares Problem". Denn die negative Presse falle gleichzeitig auf die gesamte royale Familie zurück und das wolle William nicht mehr hinnehmen. So vermeide es der Sohn von König Charles (76) sich in der Nähe von Prinz Andrew blicken zu lassen. Prinz Andrew erschien uneingeladen beim Ostergottesdienst Aufgrund seiner Skandale taucht Prinz Andrew (65) immer wieder in den Medien auf. Seine mit "besorgniserregender Regelmäßigkeit" aufkommenden Kapriolen sollen von William als Problem empfunden werden, das einfach nicht verschwinden wolle. Allein dass Prinz Andrew beim gemeinsamen Ostergottesdienst aufgetaucht ist, sei für den Palast-Insider eine große Überraschung gewesen, denn eingeladen sei er nicht gewesen. "Was passiert, ist, dass Andrew sich hin und wieder einbildet, er könne einen Weg zurück finden, obwohl die Signale sehr, sehr deutlich sind, dass dies nicht der Fall ist", verrät die Quelle weiter. Die Zeichen in der königlichen Familie stehen weiterhin auf Spannung.

