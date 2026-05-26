Zustand deutlich verschlechtert: Sorge um Mette-Marit wächst weiter

Oslo - Norwegens Kronprinz Haakon (52) sorgt sich um den Gesundheitszustand seiner Frau Mette-Marit (52).

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) trat in der Öffentlichkeit zuletzt mehrfach mit einem Sauerstoffgerät auf. © Lise Åserud/NTB Pool/dpa

"Die Kronprinzessin ist schwer krank, und es geht ihr in letzter Zeit deutlich schlechter. Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit", sagte der norwegische Thronfolger am Rande einer Preisverleihung in Oslo.

"Sie benutzt im Alltag Sauerstoff, und das hilft etwas." Auch in der Öffentlichkeit war Mette-Marit zuletzt mehrfach mit einem Sauerstoffgerät aufgetreten.

Die Kronprinzessin leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. "Wir müssen einfach versuchen, so gut wie möglich damit umzugehen", sagte Haakon.

Auch das norwegische Königspaar ist nicht bester Gesundheit. Königin Sonja (88) ist diese Woche wegen Vorhofflimmerns krankgeschrieben. Ihr Mann Harald (89) hat ebenfalls immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.