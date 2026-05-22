Es geht um mögliche Sexualverbrechen! Neue Ermittlungen gegen Ex-Prinz Andrew

Sandringham (Großbritannien) - Gut drei Monate nach seiner Festnahme wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs in seiner Rolle als britischer Handelsbeauftragter wird nun erneut gegen Ex-Prinz Andrew (66) ermittelt. Dieses Mal im Zusammenhang mit möglichen Sexualdelikten!

Gegen Andrew Mountbatten-Windsor (66) wird erneut ermittelt. Nun wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten und Korruption. © Neil Hall/PA Wire/dpa

Im Zuge der Festnahme Ende Februar warf man Andrew Mountbatten-Windsor vor, vertrauliche Dokumente offizieller Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur an den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergeleitet zu haben. In neuen Untersuchungen geht es um mögliche Sexualverbrechen.

Wie die DailyMail berichtet, hätte die Thames Valley Polizei "mehrere Ermittlungsansätze" identifiziert. Dabei gehe es um mutmaßliches Fehlverhalten im Amt des ehemaligen Prinzen, darunter Korruption und sexuelles Fehlverhalten.

Bei Durchsuchungen seines ehemaligen Wohnsitzes der Royal Lodge und seines Anwesens in Sandringham hätten die Ermittler umfangreiches Material dazu sichergestellt, welches nun ausgewertet würde.

Die Polizei geht zudem Hinweisen nach, wonach Epstein im Jahr 2010 eine Frau nach Großbritannien geschickt haben soll, um mit Andrew Sex zu haben. Die Ermittler haben Kontakt mit dem US-Justizministerium aufgenommen, um die Herausgabe von Beweisen, die sie in den Millionen von Epstein-Akten vermuten, zu beantragen.