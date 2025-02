Schlimme Albträume nach "Sommerhaus der Stars": So schlecht geht es Tessa Bergmeier

Hamburg - Tessa Bergmeier (35) leidet seit ihrer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars 2024" an psychischen Folgen. Besonders der ungelöste Konflikt mit ihrer Mitstreiterin Alessia Herren (23) erschwere den Heilungsprozess.

Tessa Bergmeier (35) wacht jeden Morgen mit Panik auf. © Screenshots/Instagram/tessa.bergmeier

Tessa Bergmeier hatte sich bereits Ende November mit einem emotionalen Statement an ihre Fans gewandt. In diesem machte sie öffentlich, dass sie seit ihrer Teilnahme an der Show an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leidet.

"Es war eine grausame und zermürbende Erfahrung, die tiefe Narben hinterlassen hat", erklärte sie.



Wie tief, das zeigt sie in ihrer aktuellen Instagram-Story. Dort gab die Influencerin einen erschütternden Einblick in ihren Alltag mit PTBS.

Zu sehen ist Tessa, wie sie weint und schreit: "Das bin ich jeden Morgen. Herzrasen und Panik. Shirt komplett nass. Dauert, bis ich meinen Körper wieder beruhigt habe", so die 35-Jährige.

"Jede Nacht träume ich vom Sommerhaus", fügte sie hinzu und machte klar, dass die Erlebnisse aus der Show ihren Alltag nach wie vor bestimmen.