Schock-Diagnose um Sohn: So reagierte Inscope21 auf Jennifer Saros Geständnis
Hamburg - Im Januar 2024 offenbarte Jennifer Saro (29) die Diagnose ihres Sohnes: das Prader-Willi-Syndrom, das bei ihm geistige, körperliche und sprachliche Einschränkungen verursachen kann. Als die Influencerin dem Vater des Kindes von der Diagnose erzählte, verlief dessen Reaktion wohl anders als erhofft.
Der Vater des Kindes: YouTube-Star Nicolas Lazaridis (31) alias "Inscope21". In der Talkshow "deep und deutlich" beschreibt Saro den Moment, als sie dem heute 31-Jährigen von der Diagnose des kleinen "Keksi", wie sie ihn nennt, erzählte.
"Also als klar war, dass es das Prader-Willi-Syndrom ist, habe ich einen Dreizeiler geschrieben und gesagt: So und so ist es. Falls du weitere Kinder kriegen möchtest, musst du dich dahingehend untersuchen lassen, ob es vererbt wurde oder ob es eine Laune der Natur ist", erinnert sie sich.
Seine Reaktion? "Er meinte, dass ihn das schon auch getroffen hat und dass er nicht will, dass ich damit alleine bin, und dann war das Gespräch auch beendet." Hilfreiche Unterstützung habe sie von dem Kindesvater auch nach der überbrachten Botschaft nur wenig bekommen.
"Andere Leute sind da, aber unser Verhältnis ist dadurch nicht besser oder enger geworden." Auch an den Moment, als Saro selbst das erste Mal von der Diagnose ihres Kindes erfuhr, erinnert sie sich noch gut.
Jennifer Saro über den Moment, als sie selbst von der Diagnose ihres Sohnes erfuhr
"Das war, als wäre ich nicht in meinem Körper. Also, ich habe versucht alles zusammenzuhalten, aber es ist einfach runtergelaufen. Ich bin auch nicht hysterisch geworden", so die 29-Jährige.
Trotz anfänglichem Schock versuchte sie optimistisch zu bleiben. "Ich war auch alleine bei dem Termin mit ihm. Ich war auch in Selbstmitleid. Aber nur drei, vier Tage und dann dachte ich: Ich reiße mich jetzt wieder zusammen, weil es gibt schlimmere Diagnosen."
Besonders eng sei das Verhältnis zu dem YouTuber bis heute nicht. Doch Saro hat Hoffnung. "Seit diesem Jahr ist unser Verhältnis besser, wir haben uns noch mal hingesetzt, wir haben miteinander geredet und dieses Wochenende kommt er wieder und passt auch alleine auf ihn auf."
Trotz Unstimmigkeiten zwischen den beiden möchte die 29-Jährige nur das Beste für ihren Sohn und gebe alles dafür, dass "Keksi" mit beiden Elternteilen aufwächst. "Wir steigern uns und arbeiten daran, dass unser Verhältnis noch besser wird", so die Influencerin entschlossen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/inscopenico, Instagram/jennifersaro