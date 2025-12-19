Schock-Diagnose um Sohn: So reagierte Inscope21 auf Jennifer Saros Geständnis

Hamburg - Im Januar 2024 offenbarte Jennifer Saro (29) die Diagnose ihres Sohnes : das Prader-Willi-Syndrom, das bei ihm geistige, körperliche und sprachliche Einschränkungen verursachen kann. Als die Influencerin dem Vater des Kindes von der Diagnose erzählte, verlief dessen Reaktion wohl anders als erhofft.

Der Sohn von Jennifer Saro (29) leidet am Prader-Willi-Syndrom. © Screenshot: Instagram/jennifersaro

Der Vater des Kindes: YouTube-Star Nicolas Lazaridis (31) alias "Inscope21". In der Talkshow "deep und deutlich" beschreibt Saro den Moment, als sie dem heute 31-Jährigen von der Diagnose des kleinen "Keksi", wie sie ihn nennt, erzählte.

"Also als klar war, dass es das Prader-Willi-Syndrom ist, habe ich einen Dreizeiler geschrieben und gesagt: So und so ist es. Falls du weitere Kinder kriegen möchtest, musst du dich dahingehend untersuchen lassen, ob es vererbt wurde oder ob es eine Laune der Natur ist", erinnert sie sich.

Seine Reaktion? "Er meinte, dass ihn das schon auch getroffen hat und dass er nicht will, dass ich damit alleine bin, und dann war das Gespräch auch beendet." Hilfreiche Unterstützung habe sie von dem Kindesvater auch nach der überbrachten Botschaft nur wenig bekommen.

"Andere Leute sind da, aber unser Verhältnis ist dadurch nicht besser oder enger geworden." Auch an den Moment, als Saro selbst das erste Mal von der Diagnose ihres Kindes erfuhr, erinnert sie sich noch gut.