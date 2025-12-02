Zickenkrieg nach Love Island: Laura und Stella gehen aufeinander los
Dubai/München - Nach "Love Island VIP" herrscht zwischen Laura Blond (30) und Stella Stegmann (28) dicke Luft. Im Netz schießen die beiden Reality-Stars heftig gegeneinander.
Losgetreten wurde der Beef durch ein Interview, in dem Stella richtig austeilte. Für sie sei Laura "ziemlich gestorben" und überhaupt hoffe sie, die Zuschauer würden irgendwann merken, wer "am meisten Show macht".
Laura ließ sich das natürlich nicht gefallen und ging direkt unter dem Instagram-Post in die Vollen. Dort holte sie zum Gegenschlag aus und meinte, Stella könne "nichts anderes als rumheulen" und ständig versuchen, andere schlecht dastehen zu lassen.
Richtig scharf wurde es dann mit dem Vorwurf, Stella sei das "größte Pick-Me-Girl", das ihr je begegnet sei und außerdem absolut kein "Girls-Girl".
Die Ex-Bachelorette würde es angeblich nicht verkraften, mal nicht im Rampenlicht zu stehen und könne generell schlecht andere Meinungen akzeptieren. Eine Aussage, die Stella nicht so stehen lässt.
Falsche Freundschaft? Stella konfrontiert Laura
Der Streit zwischen Laura und Stella hat auch mit der Zeit auf der Insel zu tun. Während Stella mit ihren echten Gefühlen für Josh Stanley (29) kämpfte, zweifelten einige Mitbewohner offen an ihrer Ernsthaftigkeit.
Darunter auch Laura, die in den Interviews und bei den anderen Kandidaten ordentlich über Stella herzog. Davor wirkten die beiden jedoch wie Freundinnen.
Eine Art, die Stella gar nicht abkann - sie findet es verletzend, wenn jemand vorne "total nett tut" und hintenrum ganz andere Sachen erzählt.
"Vielleicht ist das für dich normal, so mit deinen Mitmenschen umzugehen … für mich jedoch nicht", schießt die 28-Jährige gegen die Blondine.
Sie betont außerdem, sie mache im TV keine Extra-Show, sondern sage einfach ehrlich, was sie fühle. Die Erfahrungen hätten ihr nur gezeigt, dass es "sehr viele falsche Menschen im Reality unterwegs" gebe und genau das habe sie verletzt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ stella_tiana, Instagram Screenshot/laurablondd