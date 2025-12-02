Zickenkrieg nach Love Island: Laura und Stella gehen aufeinander los

Dubai/München - Nach " Love Island VIP " herrscht zwischen Laura Blond (30) und Stella Stegmann (28) dicke Luft. Im Netz schießen die beiden Reality-Stars heftig gegeneinander.

Zwischen Stella Stegmann (l./28) und Laura Blond (r./30) herrscht seit Love Island VIP dicke Luft. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ stella_tiana, Instagram Screenshot/laurablondd

Losgetreten wurde der Beef durch ein Interview, in dem Stella richtig austeilte. Für sie sei Laura "ziemlich gestorben" und überhaupt hoffe sie, die Zuschauer würden irgendwann merken, wer "am meisten Show macht".

Laura ließ sich das natürlich nicht gefallen und ging direkt unter dem Instagram-Post in die Vollen. Dort holte sie zum Gegenschlag aus und meinte, Stella könne "nichts anderes als rumheulen" und ständig versuchen, andere schlecht dastehen zu lassen.

Richtig scharf wurde es dann mit dem Vorwurf, Stella sei das "größte Pick-Me-Girl", das ihr je begegnet sei und außerdem absolut kein "Girls-Girl".

Die Ex-Bachelorette würde es angeblich nicht verkraften, mal nicht im Rampenlicht zu stehen und könne generell schlecht andere Meinungen akzeptieren. Eine Aussage, die Stella nicht so stehen lässt.