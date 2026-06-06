Sharon Stone enthüllt bitteren Trennungsgrund: "Das war das Ende der Ehe"

Los Angeles (USA) - Sharon Stone (68) spricht so offen wie nie über das Ende ihrer Ehe mit Journalist Phil Bronstein (74).

Sharon Stone (68) wurde von ihrem Ex-Mann im Stich gelassen. © Fotomontage/ IMAGO/KCS Presse

Im Podcast "The Person Who Believed in Me" schildert die Schauspielerin einen erschütternden Moment nach einem Tumorfund in ihrer Brust.

Ärzte hatten ihr damals zu einer beidseitigen Brustentfernung geraten. Doch statt Unterstützung habe ihr Ehemann wütend reagiert. "Mein Mann sagte: 'Das ist lächerlich.' Und stand auf und verließ den Raum", erzählt Stone.