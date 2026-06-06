Sharon Stone enthüllt bitteren Trennungsgrund: "Das war das Ende der Ehe"
Los Angeles (USA) - Sharon Stone (68) spricht so offen wie nie über das Ende ihrer Ehe mit Journalist Phil Bronstein (74).
Im Podcast "The Person Who Believed in Me" schildert die Schauspielerin einen erschütternden Moment nach einem Tumorfund in ihrer Brust.
Ärzte hatten ihr damals zu einer beidseitigen Brustentfernung geraten. Doch statt Unterstützung habe ihr Ehemann wütend reagiert. "Mein Mann sagte: 'Das ist lächerlich.' Und stand auf und verließ den Raum", erzählt Stone.
Für die "Basic Instinct"-Ikone war das der Wendepunkt. "Das war das Ende der Ehe. Das war's. Er hatte mit mir abgeschlossen. Es war vorbei", sagt sie rückblickend im Podcast.
Die Tumore erwiesen sich später als gutartig. Doch die Reaktion ihres Mannes konnte sie nicht vergessen.
Titelfoto: Fotomontage/ IMAGO/KCS Presse