"Sing meinen Song": Diese Stars sollen 2026 dabei sein

Köln - Das Musikformat "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" geht bald in die 13. Staffel.

Seit 2014 begeistert "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" mit emotionalen Neuinterpretationen großer Hits. In den vergangenen Staffeln waren unter anderem schon Stars wie Johannes Oerding (44) dabei. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Welche Musikerinnen und Musiker diesmal in Südafrika ihre Songs tauschen, ist offiziell noch offen.

Eine Sprecherin des Senders VOX teilte auf Anfrage mit: "Wir freuen uns wieder sehr auf die neue Staffel 'Sing meinen Song – Das Tauschkonzert'. Aber alle Infos geben wir wie immer rechtzeitig bekannt."

Während sich der Sender bedeckt hält, berichtet die "Bild"-Zeitung, drei Künstler stünden bereits fest. Demnach sollen Entertainer und Sänger Giovanni Zarrella (47), die Rockband Scorpions um Frontmann Klaus Meine (77) sowie der Graf, Sänger der Band Unheilig, an der neuen Staffel teilnehmen.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.