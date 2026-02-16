Radikale Verwandlung! Reality-Gesicht überrascht mit neuem Look

Köln - Influencerin und Reality-Sternchen Jennifer Degenhart (27) hat sich einen neuen Look verpasst.

Auf ihrem Instagram-Profil strahlt Jennifer mit ihrem neuen Look neues Selbstbewusstsein aus. © Bildmontage: Instagram/ jenniferdegenhart_

Sie war bisher bekannt für ihre lange, fast schwarze Mähne, doch damit ist jetzt Schluss! Auf Instagram präsentierte sich Jennifer plötzlich mit feuerroten Haaren.

Dazu schrieb sie vielsagend: "2026 wird intensiv." Klingt also ganz so, als hätte Jenny nicht nur farblich Großes vor.

Direkt geändert wurde auch ihr Profilbild. Darauf zu sehen ist jetzt ein weiblicher Comic-Charakter, der ihrem neuen Erscheinungsbild entspricht.

In den Kommentaren feiern zahlreiche Follower den Schritt. Auch Kolleginnen aus der Reality-Welt befürworten ihre Typveränderung.