Radikale Verwandlung! Reality-Gesicht überrascht mit neuem Look
Köln - Influencerin und Reality-Sternchen Jennifer Degenhart (27) hat sich einen neuen Look verpasst.
Sie war bisher bekannt für ihre lange, fast schwarze Mähne, doch damit ist jetzt Schluss! Auf Instagram präsentierte sich Jennifer plötzlich mit feuerroten Haaren.
Dazu schrieb sie vielsagend: "2026 wird intensiv." Klingt also ganz so, als hätte Jenny nicht nur farblich Großes vor.
Direkt geändert wurde auch ihr Profilbild. Darauf zu sehen ist jetzt ein weiblicher Comic-Charakter, der ihrem neuen Erscheinungsbild entspricht.
In den Kommentaren feiern zahlreiche Follower den Schritt. Auch Kolleginnen aus der Reality-Welt befürworten ihre Typveränderung.
Zuletzt war Jennifer 2025 gemeinsam mit ihrem Partner Marvin Kleinen (30) in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Dort sorgten die beiden immer wieder für Gesprächsstoff.
Ob die 27-Jährige auch 2026 in einigen Reality-Formaten auftauchen wird, ist bislang offen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ jenniferdegenhart_