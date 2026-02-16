Nach DSDS-Turbulenzen: So denkt Pietro heute über Dieter Bohlen

Sind Pietro Lombardi und Dieter Bohlen noch befreundet oder ist nach dem Jury-Aus alles anders? Dazu hat sich Pietro jetzt selbst zu Wort gemeldet.

Von Alina Eultgem

Köln - Sind Sänger Pietro Lombardi (33) und Pop-Titan Dieter Bohlen (72) noch befreundet oder ist nach dem Jury-Aus von DSDS alles anders? Genau zu dieser Frage hat sich Pietro jetzt selbst zu Wort gemeldet.

Pietro Lombardi (l./33) meldete sich in seiner Instagram-Story selbst zu Wort und bezog Stellung zu den Gerüchten rund um die Beziehung zu Dieter Bohlen. (Archivbild)
Pietro Lombardi (l./33) meldete sich in seiner Instagram-Story selbst zu Wort und bezog Stellung zu den Gerüchten rund um die Beziehung zu Dieter Bohlen. (Archivbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Instagram stellte der DSDS-Sieger von 2011 einiges klar, zumindest aus seiner Sicht. "Dieter und ich sind noch Freunde, das hat bei uns nichts mit dem Business zu tun", schrieb er.

"Ich durfte fünfmal in der DSDS-Jury sitzen, und das kann mir keiner nehmen", betont der Sänger stolz. Und weiter: "Ich bin mir sicher, dass künftig kein Juror so oft in der DSDS-Jury sitzen wird wie ich."

Trotz seines offenbar weiterhin guten Drahts zu Dieter Bohlen hatte Pietro in der Vergangenheit durchaus Kritik am Sender RTL geäußert.

Nach seinem offiziellen Jury-Aus im Jahr 2024 zeigte sich der Dreifach-Papa öffentlich enttäuscht. Konkret sprach er von "der Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist", die er sich anders gewünscht hätte.

Trotz allem schlug er am Ende versöhnliche Töne an und wünschte der neuen Staffel "ganz viel Erfolg".

Dieter Bohlen (72) sitzt auch in der 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wieder am Jury-Pult, diesmal mit neuer Besetzung an seiner Seite. (Archivbild)
Dieter Bohlen (72) sitzt auch in der 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wieder am Jury-Pult, diesmal mit neuer Besetzung an seiner Seite. (Archivbild)  © Henning Kaiser/dpa

Polizeieinsatz und Jury-Wechsel sorgen für Wirbel

Nach einem Polizeieinsatz im Herbst 2024 standen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit. (Archivbild)
Nach einem Polizeieinsatz im Herbst 2024 standen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit. (Archivbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Herbst 2024 hatte ein Polizeieinsatz im privaten Umfeld von Pietro bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Rede war von häuslicher Gewalt gegenüber seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30).

Kurz darauf stellte RTL die Jury von "Deutschland sucht den Superstar" neu auf. Offiziell sprach der Sender von frischen Impulsen für die Show, öffentlich wurde jedoch intensiv über einen möglichen Zusammenhang spekuliert.

Pietro machte schließlich Platz für Bushido (47), der nun neben Dieter Bohlen und Isi Glück (35) in der kommenden Staffel am Jury-Pult sitzt. Die 22. Staffel soll im Frühjahr 2026 bei RTL starten und vorab auf RTL+ abrufbar sein.

Heute ist bekannt, dass vor dem Polizeieinsatz allem Anschein nach niemand verletzt wurde. Zudem kam es zu keiner öffentlichen Anklage oder Verurteilung gegen Pietro Lombardi.

Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa

