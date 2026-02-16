Nach DSDS-Turbulenzen: So denkt Pietro heute über Dieter Bohlen

Köln - Sind Sänger Pietro Lombardi (33) und Pop-Titan Dieter Bohlen (72) noch befreundet oder ist nach dem Jury-Aus von DSDS alles anders? Genau zu dieser Frage hat sich Pietro jetzt selbst zu Wort gemeldet.

Pietro Lombardi (l./33) meldete sich in seiner Instagram-Story selbst zu Wort und bezog Stellung zu den Gerüchten rund um die Beziehung zu Dieter Bohlen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Instagram stellte der DSDS-Sieger von 2011 einiges klar, zumindest aus seiner Sicht. "Dieter und ich sind noch Freunde, das hat bei uns nichts mit dem Business zu tun", schrieb er.

"Ich durfte fünfmal in der DSDS-Jury sitzen, und das kann mir keiner nehmen", betont der Sänger stolz. Und weiter: "Ich bin mir sicher, dass künftig kein Juror so oft in der DSDS-Jury sitzen wird wie ich."

Trotz seines offenbar weiterhin guten Drahts zu Dieter Bohlen hatte Pietro in der Vergangenheit durchaus Kritik am Sender RTL geäußert.

Nach seinem offiziellen Jury-Aus im Jahr 2024 zeigte sich der Dreifach-Papa öffentlich enttäuscht. Konkret sprach er von "der Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist", die er sich anders gewünscht hätte.

Trotz allem schlug er am Ende versöhnliche Töne an und wünschte der neuen Staffel "ganz viel Erfolg".