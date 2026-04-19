Sonntags in die Röhre schauen: Diese Serie könnt Ihr getrost wegschalten
Deutschland - Auf einen sonnigen Samstag folgt ein maues Sonntagswetter. Gut, dass die Glotze immer strahlt. Unsere TV-Tipps für einen entspannten Sonntag auf der Couch.
Pflichttermin
Hui Buh, das Schlossgespenst (2006) ist so ein Film aus den 2000ern, bei dem sofort Kindheitserinnerungen hochkommen.
Damals war alles einfacher, maximal gruselig war ein Schlossgespenst und die Welt noch in Ordnung. Heute wirkt das herrlich naiv und genau deshalb so schön. Nostalgie pur mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
14.15 Uhr, SAT.1
Geheimtipp
Nicolas Cage auf Schatzsuche, Rätsel, Tempelritter und eine wilde Jagd durch die Geschichte: Das Vermächtnis der Tempelritter (2004) ist pures Abenteuerkino.
Logik? Egal. Hauptsache Spaß, Tempo und dieser eine Film, den man schon zigmal gesehen hat und trotzdem wieder einschaltet.
20.15 Uhr, Disney Channel
Bloß nicht
Criminal Intent – Verbrechen im Visier am frühen Morgen klingt nach solider Krimikost, ist aber eher bleierne Routine.
Fälle, die man so oder so ähnlich schon hundertmal gesehen hat, dazu Dialoge im Halbschlaf. Perfekt, um direkt wieder wegzunicken, aber sicher kein Grund, freiwillig so früh den Fernseher anzumachen.
Ab 6 Uhr, VOX
Streaming
Rental Family (2025) klingt erst mal nach Wohlfühlkonzept, entwickelt sich aber schnell zu einer charmanten, leicht schrägen Geschichte über Einsamkeit und Beziehungen auf Zeit.
Irgendwo zwischen warmherzig und bittersüß, perfekt für einen ruhigen Sonntag, an dem man sich einfach mal treiben lassen will.
Disney+
Titelfoto: VOX