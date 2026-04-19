19.04.2026 07:15 Sonntags in die Röhre schauen: Diese Serie könnt Ihr getrost wegschalten

Unsere TV-Tipps für einen entspannten Sonntag auf der Couch.

Von Lena Plischke

Deutschland - Auf einen sonnigen Samstag folgt ein maues Sonntagswetter. Gut, dass die Glotze immer strahlt. Unsere TV-Tipps für einen entspannten Sonntag auf der Couch.

Pflichttermin

Hui Buh, das Schlossgespenst (2006) ist so ein Film aus den 2000ern, bei dem sofort Kindheitserinnerungen hochkommen. Damals war alles einfacher, maximal gruselig war ein Schlossgespenst und die Welt noch in Ordnung. Heute wirkt das herrlich naiv und genau deshalb so schön. Nostalgie pur mit einem breiten Grinsen im Gesicht. 14.15 Uhr, SAT.1

"Hui Buh, das Schlossgespenst" geht immer. © Sat.1

Geheimtipp

Nicolas Cage auf Schatzsuche, Rätsel, Tempelritter und eine wilde Jagd durch die Geschichte: Das Vermächtnis der Tempelritter (2004) ist pures Abenteuerkino. Logik? Egal. Hauptsache Spaß, Tempo und dieser eine Film, den man schon zigmal gesehen hat und trotzdem wieder einschaltet. 20.15 Uhr, Disney Channel

Popcorn in die Mikrowelle und Kopf ausschalten: "Das Vermächtnis der Tempelritter" ist ein guter Anlass dafür. © Disney Channel

Bloß nicht

Criminal Intent – Verbrechen im Visier am frühen Morgen klingt nach solider Krimikost, ist aber eher bleierne Routine. Fälle, die man so oder so ähnlich schon hundertmal gesehen hat, dazu Dialoge im Halbschlaf. Perfekt, um direkt wieder wegzunicken, aber sicher kein Grund, freiwillig so früh den Fernseher anzumachen. Ab 6 Uhr, VOX

Für "Criminal Intent – Verbrechen im Visier" lohnt es sich nicht, früher aufzustehen. © VOX

Streaming

Wer den Groschen für Disney+ übrig hat, sollte bei "Rental Family" mal reinschauen. © Disney+