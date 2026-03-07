Mit Hijab zur Wahl: Macht diese Berlinerin bei Miss Germany 2026 das Rennen?

Berlin - Bei der Wahl zur Miss Germany 2026 setzt Kandidatin Büsra Sayed mit Hijab, Humor und einer klaren Botschaft ein Zeichen.

Büsra Sayed ist unter den Top 9 der Finalistinnen für "Miss Germany". © Jens Kalaene/dpa

Die Berlinerin erreicht auf Social Media mit ihrem Beiträgen über 130.000 Menschen. Darin spricht sie offen über Rassismus-Erfahrungen – und hält der Gesellschaft mit viel Humor den Spiegel vor.

Aufgewachsen in einer Kleinstadt habe sie früh gemerkt, dass ein Hijab in Deutschland oft mehr als nur ein Kleidungsstück sei. "Er wird schnell zur Projektionsfläche", sagt Sayed. Doch statt sich davon einschüchtern zu lassen, nutzt sie ihre Reichweite, um über Vielfalt und Selbstbestimmung zu sprechen.

Auch in der Mode wollte sie etwas verändern. Lange habe sie sich von großen Labels nicht vertreten gefühlt. Also begann sie, auf Instagram Modest-Outfits zu posten – Mode für Frauen, die sich bewusst für mehr Körperbedeckung entscheiden – mit Erfolg.

2023 gründete sie schließlich ihre eigene Modest-Fashion-Marke Caramella. Ihre Botschaft: Frauen mit Hijab sollen sich nicht nur akzeptiert, sondern sichtbar und stark fühlen.