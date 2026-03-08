"Wollte mich im Dschungel kopieren": Sam Dylan teilt gegen Reality-Kollegen aus
Köln - Bei der Premiere von "The 50" in Köln ging es am Donnerstagabend heiß her. Mittendrin: Reality-Star Sam Dylan (41). Im Interview mit TAG24 plauderte der Influencer offen über Drama, Liebe und sein nächstes großes Projekt.
Sam ist als Einziger zum dritten Mal bei dem Reality-Format mit dabei und kann sich, was das angeht, "schon die Krone aufsetzen", wie er selbst sagt. Mit 50 weiteren Stars in einer Show zu sein, macht ihm also nichts aus.
Dennoch tummelten sich auf dem roten Teppich auch einige Gestalten, auf die er nach eigenen Aussagen hätte verzichten können. So auch auf TV-Macho Umut Tekin (28).
Ihre heftige Auseinandersetzung im Sommerhaus der Stars 2024 scheint auf beiden Seiten immer noch nachzuhängen. Für Sam ist Umut nur "dieser Komische, der da gerade schnell aus dem Dschungel geflogen ist".
Laut ihm hätte der 28-Jährige nicht das geliefert, was die Zuschauer von ihm hätten sehen wollen: eine Dating-Show. "Dann hat er gedacht, so ne, macht er nicht und dann war er weg, der Arme".
Zudem ist er sich sicher: "Ich glaube, Umut wollte mich im Dschungel kopieren. Hat nicht funktioniert."
Gerüchte um Trennung? Sam über seine Beziehung mit Raffi
Private Einblicke teilte Sam auf dem roten Teppich ebenfalls. Mit Partner Rafi Rachek (36) sei er nach wie vor zusammen, obwohl böse Zungen immer wieder etwas anderes behaupten würden.
"Es gibt immer Gerüchte, dass wir nicht zusammen sind, Rafi und ich. Wir sind immer zusammen und werden auch immer zusammenbleiben. Ob es dann mal wieder eine Krise gibt, das kann sein, aber wir gehören zusammen."
Hinsichtlich "The 50", wo beide dieses Jahr zusammen teilgenommen haben, habe es natürlich auch mal Spannungen gegeben. Wenn man lange auf engem Raum sei, "eskaliert es halt irgendwo mal", gibt Sam zu.
Für 2026 steht bei Sam ein weiteres großes Projekt an: seine Reality-Talkshow Nightfever, die am 10. April startet.
In der ersten Folge "geht es schon ordentlich zur Sache", spoilert er. Hier ist er diesmal in der Rolle als Moderator zu sehen, der seine Reality-Kollegen über Skandale, Affären und Schwangerschaften ausquetscht.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Horst Galuschka, RTL/dpa