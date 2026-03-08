"Wollte mich im Dschungel kopieren": Sam Dylan teilt gegen Reality-Kollegen aus

Köln - Bei der Premiere von " The 50 " in Köln ging es am Donnerstagabend heiß her. Mittendrin: Reality-Star Sam Dylan (41). Im Interview mit TAG24 plauderte der Influencer offen über Drama, Liebe und sein nächstes großes Projekt.

Reality-Star Sam Dylan plaudert auf dem roten Teppich in Köln offen über Liebe, Drama und sein neues TV-Projekt. © IMAGO / Horst Galuschka

Sam ist als Einziger zum dritten Mal bei dem Reality-Format mit dabei und kann sich, was das angeht, "schon die Krone aufsetzen", wie er selbst sagt. Mit 50 weiteren Stars in einer Show zu sein, macht ihm also nichts aus.

Dennoch tummelten sich auf dem roten Teppich auch einige Gestalten, auf die er nach eigenen Aussagen hätte verzichten können. So auch auf TV-Macho Umut Tekin (28).

Ihre heftige Auseinandersetzung im Sommerhaus der Stars 2024 scheint auf beiden Seiten immer noch nachzuhängen. Für Sam ist Umut nur "dieser Komische, der da gerade schnell aus dem Dschungel geflogen ist".

Laut ihm hätte der 28-Jährige nicht das geliefert, was die Zuschauer von ihm hätten sehen wollen: eine Dating-Show. "Dann hat er gedacht, so ne, macht er nicht und dann war er weg, der Arme".

Zudem ist er sich sicher: "Ich glaube, Umut wollte mich im Dschungel kopieren. Hat nicht funktioniert."