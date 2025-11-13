Star-Köchin Cornelia Poletto: Das hat noch keiner ihrer Kollegen geschafft

Hamburg - Großes Jubiläum bei der Dinner-Show "PALAZZO" in Hamburg . Seit zehn Jahren wird hier ein 4-Gänge-Menü mit einem abwechselnden Varieté-Programm verbunden und genauso lange begleitet Star-Köchin Cornelia Poletto das außergewöhnliche Event schon: "Darauf bin ich richtig, richtig stolz, weil ich auch weiß, dass es noch kein Kollege von mir geschafft hat", so die 54-Jährige im TAG24 -Gespräch. Die Jubiläums-Spielzeit feiert am Donnerstag Premiere im Spiegelpalast.

Einmal während der jeweiligen PALAZZO-Saison organisiert Cornelia Poletto (54, r.) eine Charity-Gala zugunsten des Altonaer Kinderkrankenhauses. (Hier 2024 mit Gast-Kellnerin Nova Meierhenrich) © TAG24/Franziska Rentzsch

Für die Sterneköchin war schon die Vor-Premiere am Mittwochabend "sehr emotional", wie sie verriet. Dankbar sei sie vor allem ihren Gästen, von denen viele Wiederholungstäter seien.

Sie erinnert sich sogar noch in Teilen an ihr erstes Menü im November 2014 (zwei Jahre unterlag das Event einer Corona-Zwangspause): "Ich weiß auf jeden Fall, dass die Parmesan-Suppe eine große Rolle gespielt hat." Seitdem sei es auch Tradition geworden, mindestens einen Gang mit Suppe in einer Terrine pro Tisch zu servieren.

Verändert habe sich in all den Jahren vor allem die Menü-Zusammenstellung: "Man muss immer stärker darauf eingehen, dass es immer mehr vegane und vegetarische Gäste gibt – und dass Allergien und Unverträglichkeiten zunehmen", so Poletto.

"Ich versuche jedes Jahr, die Unterschiede zwischen den Varianten so klein wie möglich zu halten. Deshalb gibt es inzwischen schon in der zweiten Saison eine vegetarische Vorspeise – was, wie ich finde, überhaupt keine Strafe ist."



Neben dem Kulinarischen und der Show mache aber noch ein weiterer Aspekt das PALAZZO so besonders: "Das Erfolgsrezept ist vor allem diese besondere Atmosphäre", so Poletto. "Das alte Spiegelzelt bringt einen für ein paar Stunden in eine andere Welt und lässt einen alles um sich herum vergessen."

Gerade in herausfordernden Zeiten sei das etwas Besonderes. Entscheidend sei für sie "der wunderschöne Mix aus Show und Essen": "Ich habe noch nie jemanden erlebt, der herausgegangen ist und nicht kurz vergessen hat, was ihn heute geärgert hat."

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr ein Stepper aus der allerersten Show: "Der hat mich selber dazu animiert, Stepp-Unterricht zu nehmen. Mein Mann hat mir Schuhe geschenkt und mir sogar eine Lehrerin organisiert. Ich habe es bis heute nicht hinbekommen, aber vielleicht könnte ich zum elften Mal selber eine kleine Stepp-Einlage hinlegen".

Denn eines steht fest: "Ich bin zuversichtlich, dass ich das noch viele weitere Jahre mache!"