Star-Tätowierer Greg James stirbt mit 71 Jahren

Los Angeles - Traurige Neuigkeiten aus Hollywood: Der berühmte Star-Tätowierer Greg James ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Wie TMZ unter Berufung auf seine Familie berichtete, starb der 71-Jährige am Donnerstag in North Carolina. Die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch unklar.

Der Tattoo-Künstler Greg James (†71) galt in der Szene als feste Größe und absolute Ikone. © Instagram/Screenshot/gregtattoo

Der Künstler wurde im Laufe seiner rund 40-jährigen Karriere vor allem durch bunte und außergewöhnliche Motive bekannt. Neben prachtvollen Schlangen und täuschend echt wirkenden Tigern, zauberte der 71-Jährige auch furchteinflößenden Drachen auf die Rücken seiner Kunden.

Große Bekanntheit erlangte James, als seine Werke die Körper des weltberühmten Rockmusikers Ozzy Osbourne (†76), Pamela Andersons Ex-Mann Tommy Lee (63) sowie der Mitglieder der Metal-Band "Mötley Crüe" schmückten.

Trotz seiner großen Beliebtheit blieb James stets bodenständig. Er tätowierte nicht nur Hollywood-Stars, sondern auch all jene, die seine Kunst auf ihrer Haut tragen wollten.