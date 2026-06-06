Star-Tätowierer Greg James stirbt mit 71 Jahren
Los Angeles - Traurige Neuigkeiten aus Hollywood: Der berühmte Star-Tätowierer Greg James ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Wie TMZ unter Berufung auf seine Familie berichtete, starb der 71-Jährige am Donnerstag in North Carolina. Die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch unklar.
Der Künstler wurde im Laufe seiner rund 40-jährigen Karriere vor allem durch bunte und außergewöhnliche Motive bekannt. Neben prachtvollen Schlangen und täuschend echt wirkenden Tigern, zauberte der 71-Jährige auch furchteinflößenden Drachen auf die Rücken seiner Kunden.
Große Bekanntheit erlangte James, als seine Werke die Körper des weltberühmten Rockmusikers Ozzy Osbourne (†76), Pamela Andersons Ex-Mann Tommy Lee (63) sowie der Mitglieder der Metal-Band "Mötley Crüe" schmückten.
Trotz seiner großen Beliebtheit blieb James stets bodenständig. Er tätowierte nicht nur Hollywood-Stars, sondern auch all jene, die seine Kunst auf ihrer Haut tragen wollten.
Doch nicht nur seine Angehörigen trauern um ihn: Auch in den sozialen Medien löste die Nachricht große Bestürzung aus.
"Ruhe in Frieden, Greg. Du bist ein Meister deines Fachs und eine Seele von Mensch", kommentierte ein Nutzer auf Instagram.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/gregtattoo