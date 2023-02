Steven Spielberg feiert Tom Cruise: "Du hast Hollywood den Arsch gerettet!"

Tom Cruise (60, l.) und Steven Spielberg (76) beim diesjährigen Oscar Luncheon. © dpa/Willy Sanjuan

Bis zum Triumphzug von "Avatar: The Way of Water" war die "Top Gun"-Fortsetzung der erfolgreichste Film des vergangenen Jahres. Mit Einnahmen von fast 1,5 Milliarden US-Dollar wurde der Action-Streifen zum überraschenden Mega-Erfolg.

Doch geht es nach Spielberg ("Der weiße Hai", "Schindlers Liste"), war das nicht nur für die Karriere von Cruise und das zuständige Filmstudio Paramount Pictures ein Segen - sondern für die gesamte Filmindustrie!

Cruise und Spielberg, die gemeinsam an "Krieg der Welten" (2005) und "Minority Report" (2002) gearbeitet hatten, trafen in dieser Woche während des sogenannten Oscar Luncheons - dem traditionellen gemeinsamen Mittagessen der Oscar-Nominierten - aufeinander.

In einem von Regisseurin Kartiki Gonsalves auf Instagram geposteten Video ist zu sehen, wie sich der Schauspieler und der Regisseur miteinander unterhalten.

Nach einer herzlichen Umarmung lobt Spielberg seinen früheren Filmstar in den höchsten Tönen.