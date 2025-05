02.05.2025 14:02 1.277 Am ersten Abend: Ex von GNTM-Model macht gleich mit zwei Frauen rum

Bei Match My Ex fliegen schon beim ersten Abend die Fetzen: Zwischen Zoe Saip und ihrem Ex Barna kracht es, denn er macht gleich mit zwei Frauen rum.

Von Karolin Wiltgrupp

Kreta (Griechenland) - Nicht mal 24 Stunden sind die Kandidaten in der "Match My Ex"-Villa, schon fliegen die Fetzen - und es wird auch schon heftig rumgeknutscht! Fressen sich förmlich auf: Barna (27) und Tara (32). © Joyn Nachdem sich die fünf getrennten Promi-Paare ausreichend beschnuppert und abgecheckt haben, dürfen die Ladys ihren Ex-Partnern ihr Match für die kommenden Tage auswählen. Das nehmen einige gleich zum Anlass, um direkt auf Flirt-Angriff zu gehen. Vor allem Barna Fenyvesi (27), der seine Ex Zoe Saip (25) im Format "Match in Paradise" ausgerechnet in derselben Villa kennenlernte, lässt sich das nicht zweimal sagen. Beim Flaschendrehen wählt er "Pflicht" und muss seine Favoritin auf den Mund küssen. Vor den Augen seiner Ex-Freundin krallt sich der Reality-Teilnehmer sein Match Tara Tabitha (32) und züngelt mit ihr, was das Zeug hält. Doch damit nicht genug: Der gebürtige Ungar findet auch noch Mitstreiterin Sandra Sicora (32) heiß und lässt sich von ihr beherzt auf die Wange küssen. Bares für Rares Paar fischt Sessel aus Sperrmüll: "Bares für Rares"-Experte ermittelt unfassbaren Wert Sein Verhalten stößt Zoe bitter auf. Heulend verlässt die ehemalige GNTM-Zicke die Szene und wettert: "Dieser Mann ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten. Ist halt ein Ar***loch!" Derweil mischt sich "Germany Shore"-Bekanntheit Bellydah (33) ein und verurteilt die Knutsch-Bereitschaft ihrer TV-Kollegin Tara. Die sieht das überhaupt nicht ein: "Ich bin hier für mein Hot-Girl-Summer, I don't give a f*ck!" Findet die Knutscherei zwischen Barna und Tara nicht so cool: Mistreiterin Bellydah (33) © Joyn Ist total bedient: Zoe Saip (25). © Joyn Heftiger Vorwurf: Zoe behauptet, Ex Barna ist verlobt Laut seiner Ex Zoe soll Barna sich verlobt haben und deshalb gar nicht Single sein. © Joyn Dass zwischen Zoe und ihrem Ex-Lover noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, zeigte sich schon bei der Ankunft in der Villa. Der Hobbyfußballer soll nämlich, während er mit der 25-Jährigen zusammen war, in einer Beziehung mit einer anderen Frau gewesen sein. "Du hast dich vor einem Monat verlobt, du Dreckiger!", lautet Zoes Vorwurf gegen Barna. "Das stimmt gar nicht", entgegnet der 27-Jährige. Wer hier von den beiden lügt, darüber lässt sich nur spekulieren ... Streaming-Tipp: Ab 1. Mai gibt es immer donnerstags zwei neue Folgen von "Match My Ex" auf Joyn.

