Die Teddy Teclebrhan Show: Antoine, Percy, Ernst und Co. bekommen eigene Sendung

In der ersten Staffel "LOL - Last One Laughing" auf Prime Video holte sich Teclebrhan den inoffiziellen Vize-Titel. © Michael Ostermeier/Amazon Prime

Hinter der Show stehen zudem kreative Profis, die zuletzt unter anderem an Formaten wie "Wer stiehlt mir die Show", "Die Carolin Kebekus Show", "Joko & Klaas gegen ProSieben" und dem Prime-Programm "One Mic Stand" mitgearbeitet haben.

"Wir freuen uns, dass wir alle Kunstfiguren von Teddy zum ersten Mal in einer abendfüllenden Unterhaltungsshow bei Prime Video zusammenbringen können", zeigt sich Philip Pratt, Leiter für "Deutsche Originals" bei Amazon Studios, begeistert von dem Konzept.

"Teddy ist ein begnadeter Comedian, Schauspieler, Musiker, Improvisator - kurz, ein Meister des Entertainments." Für Teclebrhan ist die Zusammenarbeit mit Prime Video - nicht nur seit "One Mic Stand" - nichts Neues.

So wurde der 39-Jährige in der Show "LOL - Last One Laughing" hinter seinem Kollegen Torsten Sträter Zweitplatzierter der ersten deutschen Show-Staffel.

Sträter teilte damals seinen Gewinn von 50.000 Euro für wohltätige Zwecke mit Teddy, der damit ein Projekt in Eritrea unterstützte.