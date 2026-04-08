TV-Experte Kramer schießt gegen Amazon: "Wir Deutschen haben uns das aufschwatzen lassen"

Madrid - Keinen Bock auf Schickimicki! Seit einigen Jahren tritt der deutsche Weltmeister Christoph Kramer (35) regelmäßig als TV-Experte auf, inzwischen auch für Amazon Prime Video . Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München beschwerte sich der langjährige Gladbacher allerdings über die strengen Vorgaben des Streamingdienstes.

Christoph Kramer (35) ist mit dem Dresscode zur Übertragung der Königsklasse gar nicht einverstanden. © INA FASSBENDER / AFP

"Bei Prime muss man schon ein bisschen gucken, die verbieten schon viel", antwortete der 35-Jährige im Podcast "Copa TS" mit Tommi Schmitt (37) auf die Frage, ob er denn seinen Koffer für die Reise nach Madrid bereits gepackt habe.

Anschließend wurde der frühere Bundesligaprofi auch konkret und hielt mit seiner Frustration zudem nicht hinterm Berg.

"Man darf zum Beispiel keine Sneaker anziehen, wo man sich denkt: Hä, warum darf man keine Sneaker anziehen?", bemängelte der gebürtige Solinger. "Die wollen, dass man so auf schick macht, aber ich kann nicht so richtig schick. Und schick sieht bei mir auch irgendwie scheiße aus."

Die Maßgabe komme laut Kramer aus England. Der italienische Ableger des Streamingdienstes habe sich allerdings erfolgreich gegen den Dresscode gewehrt und den britischen Bossen die Stirn geboten.

"Und wir Deutschen haben uns das alles aufschwatzen lassen und müssen uns jetzt von den Engländern vorschreiben lassen, was wir zu tragen haben, und das sieht halt immer kacke aus", wetterte der WM-Held von Rio.