Ballermann-Star Isi Glück halbnackt auf der Bühne: "Ist das nicht zu riskant?"

Mallorca (Spanien) - Private Einblicke bei der Ballermann-Queen! Sängerin Isi Glück (33) und andere nach Mallorca ausgewanderte Deutsche wurden für die Joyn-Doku "We love Mallorca" begleitet, die jetzt angelaufen ist.

"Ist das nicht zu oberkörperfrei? Du hattest schon ein paar Mal einen Unfall. Ist das nicht zu riskant oben, wenn du springst?", ist Carlos nicht begeistert. Die Entertainerin beruhigt: "Das ist doch nicht riskant, ich hab ja noch eine lange Hose an."

Zur Vorbereitung auf einen abendlichen Auftritt im Megapark probiert Isi Outfits an und will sich für einen silberfarbenen BH samt gleichfarbiger langer Hose entscheiden.

Der gebürtige Mallorquiner aus Arenal habe seine Partnerin in der Anfangszeit ihrer Beziehung während der Auftritte nicht die ganze Zeit im Blick haben können. "Ich musste mich um meine 540 Mitarbeiter kümmern, Reinigung, Security ... Jetzt kann ich 100 Prozent für Isi da sein und es genießen", freut sich der Spanier.

Isi Glück, die bürgerlich Isabel Gülck heißt, hat ihren Lebensmittelpunkt auf die Balearen-Insel verlegt. Dort wohnt sie mit Carlos Lucio, den sie als Manager der Partylocation "Megapark" kennen und lieben gelernt hat, in einem modernen Anwesen.

Die 33-Jährige kann die Massen immer wieder elektrisieren. © Joyn

Carlos weiß natürlich, dass seine Frau nicht zugeschnürt der Meute einheizen kann. Ein bisschen Haut-Zeigen gehört dazu. Was dazu führt, "dass viele, viele Männer versuchen, mit Isi zu flirten".

Der Auftritt läuft bravourös, Isi Glück ist einen weiteren Step in Sachen Ballermann-Legende gegangen.

"Was ich in den letzten Jahren erreicht habe, habe ich mir echt hart erarbeitet und mir Jahr für Jahr aufgebaut", sagt die 33-Jährige. "Es war nicht so, dass ich von einem auf den anderen Tag da war oder einen Hit hatte."

Und dann steht noch die Planung einer großen BBQ-Sause an, an der viele prominente Gäste teilnehmen sollen: Mickie Krause (54), Tim Toupet (53), Anna-Maria Zimmermann (35), Ina Colada (38), Calvin Kleinen (32), Marc Eggers (38) und Christoph Oberheide (35). Kommen alle? Und wird alles rechtzeitig fertig?

Streaming-Tipp: Neue Doppelfolgen der Joyn-Doku "We love Mallorca" werden immer montags freigeschaltet.