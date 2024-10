Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick: Darum haben wir eine 92-Jährige behandelt

Henrik Heüveldop (34) und Dominik Bettray (31) kommen noch größer raus! Die besser als Dr. Rick und Dr. Nick bekannten Beauty-Docs bekommen ihre eigene Doku.

Von Nico Zeißler

Düsseldorf - Henrik Heüveldop (34) und Dominik Bettray (31) kommen noch größer raus! Die besser als Dr. Rick und Dr. Nick bekannten Beauty-Docs bekommen ihre eigene Doku, in der sie bei ihrem Alltag aus Hyaluron, Unterspritzungen und Luxus begleitet werden. Einige Promis schwören auf die Kumpels, die die Welt erobern wollen und vor Streaming-Start mit TAG24 gesprochen haben.

Henrik Heüveldop (34, l.) und Dominik Bettray (31) sind "Dr. Rick und Dr. Nick - Die Schönheits-Docs". © Joyn/Marc Rehbeck Es sind Reality-Größen wie Christina Dimitriou (32), Giulia Siegel (49), Max Bornmann (28), Juliano Fernandez (25), das Ex-Paar Eva Benetatou (32) und Chris Broy (35), Erotik-Ikone Dolly Buster (55), Social-Media-Star Twenty4Tim (24), Schauspielerin Anouschka Renzi (60) oder Entertainerin Aline Bachmann (31), die auf Behandlungen der "Botox-Boys" schwören. Ihr 1000-Quadratmeter-Flagship-Store in Düsseldorf, der einem Sechs-Sterne-Hotel in Dubai ähneln soll, ist nur die (bisherige) Spitze des Beauty-Eisbergs. Die Mittdreißiger, die sich vor neun Jahren während des Studiums kennenlernten und vor fünf Jahren Geschäftspartner wurden, unterhalten auch in Oer-Erkenschwick, Konstanz und Berlin Kliniken. Demnächst sollen Frankfurt, München und Hamburg folgen. "Alles natürlich in Toplagen, direkt neben großen Marken wie Gucci und Prada - genau da, wo wir uns auch positionieren wollen", erzählen sie TAG24. TV & Shows "Musste ständig Welpen kriegen": Die traurige Geschichte von "Gebärmaschinen"-Hündin Maja Knapp 20.000 Behandlungen haben sie nach eigenen Angaben 2023 durchgeführt. Diese reichen von alltäglichen Botox- und Hyaluronbehandlungen bis zu Nasenkorrekturen ohne OP (Liquid Nose Lifts), bei denen die Ärzte "Vorreiter in Deutschland" seien. Zu den selteneren Eingriffen zählen Eingriffe im Genitalbereich wie die Penis- oder Po-Unterspritzung. "Aber wir haben sie auch in unserem Portfolio", so Dr. Rick.

Auch immer mehr Männer greifen zu ästhetischen Eingriffen. © Joyn/Marc Rehbeck

Neue Joyn-Doku mit Dr. Rick und Dr. Nick: Dominik Bettray kam über TV-Serie zur ästhetischen Medizin

Henrik und Dominik lernten sich vor neun Jahren während des Medizin-Studiums in Budapest kennen. © Joyn/Marc Rehbeck Während der männliche Anteil ihrer Patienten stetig wachse, sei der Durchschnittspatient 34 Jahre alt und zu 80 Prozent weiblich. Aber auch eine 92-jährige Seniorin, "die sich für ihren Geburtstag frisch fühlen wollte", behandelten sie schon. Dr. Rick und Dr. Nick achten nach eigenen Aussagen bei ihrem Handwerk auf Natürlichkeit. "Wenn wir das Gefühl haben, dass ein gewünschter Eingriff oder eine bestimmte Dosis nicht vorteilhaft für den Patienten ist, raten wir davon ab", erläutert Nick, der sich von der TV-Serie "Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis" hat inspirieren lassen und zur ästhetischen Medizin kam. Bares für Rares Sensation bei "Bares für Rares": 3-Euro-Fund vom Flohmarkt bringt kleines Vermögen! Und auch in der Vergangenheit schiefgelaufene Behandlungen versuchen die Mediziner auszugleichen. So auch bei Christina Dimitriou, die Reality-Fans von "Temptation Island", dem "Dschungelcamp" oder dem am 7. November startenden "Promi-Büßen" kennen.

Christina Dimitriou (32) soll wieder natürlichere Lippen bekommen. © Screenshot/Joyn