"Der Schwarm": Mega Klicks beim ZDF, aber jede Menge berechtigte Kritik von "Fans"

Mainz - 18 Millionen Mal wurde das Serien-Event " Der Schwarm " schon angeschaut in der ZDFmediathek! Wollten "Fans" etwa nur den "Untergang" live erleben? Denn die Kritik fällt verheerend aus!

Autor Frank Schätzing (65) himself war mehr als bedient von der Umsetzung "seines Babys", wie er den "Schwarm" nannte. © Federico Gambarini/dpa

"Gut zwei Wochen nach dem Start in der ZDFmediathek verbucht 'Der Schwarm' bereits über 18 Millionen Abrufe", damit sei die achtteilige Thrillerserie nach dem gleichnamigen Besteller von Frank Schätzing (65) das Format, "das seit Bestehen der ZDFmediathek den besten Streaming-Start verzeichnen kann", so das ZDF stolz.

Die ersten beiden Folgen erreichen online bislang im Schnitt 1,97 Millionen Zuschauer.

Ok, das schaffen andere Formate auch. Zum Vergleich: Die Krimi-Serie "Euer Ehren" verzeichnete vor fast einem Jahr 2,7 Millionen Abrufe - allerdings in der ARD-Mediathek. Und jüngst die wirklich richtig gute ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" brachte im Schnitt 1,99 Millionen Abrufe. Und mal ehrlich: das zu Recht, denn in den sozialen Medien war die Serie gefeiert - ganz im Gegenteil zum "Schwarm".

Da findet kaum einer ein gutes Wort - wer das Buch nicht kennt, dem mag das seichte, "pilchernde Gedreh" der 40-Millionen Euro teuren Serie gefallen (Entschuldigung, Frau Pilcher!). Wem aber Thrill und guter Inhalt gefällt, der wird gnadenlos einschlafen... (Sorry, ist so!)