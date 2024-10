Reality-Star Christina Dimitriou: So schmal waren ihre Lippen früher

Düsseldorf - "Wir sind aus dem deutschen Beauty-Markt nicht mehr wegzudenken - und für uns ist das erst der Anfang": Das sagen Henrik Heüveldop (34) und Dominik Bettray (31) über sich und ihre Arbeit. Jetzt zeigen "Dr. Rick & Dr. Nick" Einblicke in den immer weiter wachsenden Beauty-Markt.

Henrik Heüveldop (34, l.) und Dominik Bettray (31) sind "Dr. Rick & Dr. Nick". © Screenshot/Joyn

Die Internationalisierung der ästhetischen Ärzte steht an. Zürich ist in Planung. Und Bettray ergänzt in ihrer neuen Joyn-Doku "Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs": "Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir nach Dubai gehören!

In der ersten Folge sprechen die Unternehmer unter anderem über ihre Preispalette. Ab 350 Euro könne man sich Hyaluron in die Lippen spritzen lassen, Kinn und Nase beginnen demnach bei 400 Euro, erzählen Rick & Nick, die über ihre Social-Media-Kanäle monatlich sieben Millionen Menschen erreichen.

Heüveldop berichtet auch von häufigen Vorurteilen, "dass eine Beauty-Behandlung zu teuer sei. Wir sind an den Katalog der Gebührenordnung für Ärzte gebunden." Freie Preisgestaltung gehe also nur in einem gewissen Maß.

Dann taucht auch schon die erste Kundin auf. Es ist Reality-Star Christina Dimitriou (32), die Trash-Fans sicher aus "Temptation Island", "Couple Challenge", "The 50" oder anderen Formaten kennen und die ab 7. November auch beim "Promi-Büßen" um Vergebung fleht.